Eurovision 2026: Ποια είναι η Dara που κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης με το «Bangaranga»

Η εκρηκτική Dara από την Βουλγαρία ήταν αυτή που έκλεψε την παράσταση στη φετινή Eurovision ανατρέποντας όλα τα προγνωστικά κατακτώντας την πρώτη θέση.

Η Dara με το άκρως χορευτικό «Bangaranga» ανέβασε στην κορυφή τη Βουλγαρία για πρώτη φορά στην ιστορία της στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision αφήνοντας πίσω όλα τα φαβορί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τραγούδι «Bangaranga» έχει και άρωμα Ελλάδας, καθώς στο κομμάτι συμμετέχει και ο Έλληνας συνθέτης Δημήτρης Κοντόπουλος. Η Dara βρίσκεται συνεχώς σε ανοδική πορεία και πλέον κατέκτησε και την Ευρώπη!

Τα στοιχήματα και οι προβλέψεις μέχρι και λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή του τελικού έδειχναν άλλες χώρες να «πρωταγωνιστούν», ωστόσο οι μεγάλες αντιφάσεις στις ψήφους των επιτροπών και του κοινού διαμόρφωσαν τελικά αλλιώς την κατάταξη. Σημειώνεται ότι η Βουλγαρία πήγε εξαιρετικά και στις δύο ψηφοφορίες.

Η Darina Yotova (Dara) όπως είναι το πλήρες όνομά της κατάγεται από τη Βάρνα, μια πόλη στις ακτές της θάλασσας, και είναι απόφοιτη της Εθνικής Σχολής Τεχνών. Από πολύ μικρή ηλικία, μόλις επτά ετών, ασχολήθηκε με την παραδοσιακή βουλγαρική μουσική, ενώ αργότερα ακολούθησε τον δρόμο της σύγχρονης ποπ σκηνής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο X Factor Βουλγαρίας το 2015, ενώ το πρώτο της single με τίτλο «K’vo ne chu», που κυκλοφόρησε το 2016, σημείωσε μεγάλη επιτυχία και βρέθηκε στις κορυφαίες θέσεις.

Από εκείνο το σημείο και μετά, η πορεία της στον χώρο της μουσικής απογειώθηκε, συνοδεύτηκε από σημαντικές διακρίσεις, συναυλίες με συνεχόμενα sold out και τεράστια απήχηση των τραγουδιών και των βιντεοκλίπ της στο διαδίκτυο. Το 2018 τιμήθηκε με το βραβείο της Καλύτερης Γυναικείας Παρουσίας στα BG Radio Music Awards, ενώ το 2021 ανέλαβε ρόλο coach στο The Voice of Bulgaria, αποτελώντας τη νεότερη στην ιστορία του θεσμού.

Το 2024 έλαβε μέρος στο Dancing Stars, ενώ την προηγούμενη χρονιά εμφανίστηκε ως opening act στη συναυλία του Robbie Williams στη Σόφια.

Η νίκη της προκάλεσε παραλήρημα στην Βουλγαρία. Πριν από τον τελικό, η πρόεδρος της χώρας, Ιλιάνα Γιοτόβα, σαν να είχε αίσθηση ότι η Dara θα έκανε την έκπληξη έγραψε: «Έχεις ήδη την πρώτη θέση στις καρδιές όλων των Βουλγάρων! Θα κατακτήσεις και την Ευρώπη».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Българска национална телевизия (@bnt.bg_)

Η Dara κυκλοφόρησε πρόσφατα το άλμπουμ ADHDara, το οποίο είναι εμπνευσμένο από τη δική της έντονη ενέργεια και υπερκινητικότητα. Όπως έχει δηλώσει: «Αυτή η κατάσταση και οι δυσκολίες που βιώνω αποτελούν κομμάτι του εαυτού μου». Παράλληλα, η Dara διατηρεί έντονη παρουσία στα social media.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DARA (@darnadude)

Για τέσσερα χρόνια η Βουλγαρία απουσίαζε από τη Eurovision με την ίδια να τονίζει για τη σημασία της εκπροσώπησης της χώρας της στον διαγωνισμό τραγουδιού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη DARA (@darnadude)

«Σημαίνει πολλά, γιατί εμείς οι Βούλγαροι πρέπει να δίνουμε περισσότερο χώρο σε όλους τους καλλιτέχνες, τους συνθέτες και τους δημιουργούς. Και η Eurovision είναι απλώς ένα βήμα γι’ αυτό». Η Βουλγαρία επέστρεψε στη Eurovision φέτος μετά από απουσία τεσσάρων ετών λόγω οικονομικών δυσκολιών και συμμετέχει από το 2005.