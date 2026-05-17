Eurovision 2026: Η Βουλγαρία με τη Dara και το «Bangaranga» μεγάλη νικήτρια, στη 10η θέση η Ελλάδα – Η κατάταξη των χωρών

Η Eurovsion είναι ένα φαντασμαγορικό σόου που τα έχει όλα: Μουσική, χορό, μεγάλα ταλέντα, εκκεντρικά σόου, πολλές συγκινήσεις αλλά και μεγάλες ανατροπές. Το Σάββατο (16.05.2026) πραγματοποιήθηκε ο μεγάλος τελικός για το 2026 στη Βιέννη, όπου μεγάλη νικήτρια αναδείχτηκε η Βουλγαρία, με την εκρηκτική Dara και το ξεσηκωτικό κομμάτι «Bangaranga». Η Ελλάδα με τον Akyla και το «Ferto» τερμάτισε στη 10η θέση.

Η ΕΡΤ1 μετέδωσε απευθείας από τη Βιέννη τον τελικό της Eurovision, όπου διαγωνίστηκε τόσο ο Akylas για την Ελλάδα όσο και η Antigoni Buxton για την Κύπρο η οποία κατέκτησε την 19η θέση. Η Βουλγαρία για πρώτη φορά στην ιστορία της κατάφερε να πάρει την πρωτιά και να αφήσει πίσω της όλα τα μεγάλα φαβορί του διαγωνισμού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα στοιχήματα και οι προβλέψεις μέχρι και λίγες ώρες πριν από τη διεξαγωγή του τελικού έδειχναν άλλες χώρες να «πρωταγωνιστούν», ωστόσο οι μεγάλες αντιφάσεις στις ψήφους των επιτροπών και του κοινού διαμόρφωσαν τελικά αλλιώς την κατάταξη. Σημειώνεται ότι η Βουλγαρία πήγε εξαιρετικά και στις δύο ψηφοφορίες.

Αναλυτικότερα η Βουλγαρία κατέκτησε την 1η θέση, με 516 βαθμούς, το Ισραήλ τη 2η με 343 βαθμούς, η Ρουμανία την 3η με 296 βαθμούς, η Αυστραλία την 4η με 287 βαθμούς, η Ιταλία την 5η με 281 βαθμούς, η Φινλανδία, που ήταν το μεγάλο φαβορί για την πρωτιά, την 6η με 279 βαθμούς, η Δανία την 7η με 243 βαθμούς, η Μολδαβία την 8η με 226 βαθμούς, η Ουκρανία την 9η με 221 βαθμούς και η Ελλάδα τη 10η με 220 βαθμούς. Πάμε να δούμε αναλυτικά όσα έγιναν στη μεγάλη βραδιά του τελικού, την οποία το newsit.gr σας μετέδωσε live λεπτό προς λεπτό.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Οι χώρες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό ήταν οι εξής: Δανία, Γερμανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Ιταλία, Νορβηγία, Ρουμανία και Αυστρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εντυπωσιακή έναρξη

Ο μεγάλος τελικός ξεκίνησε με ένα βίντεο του JJ που κέρδισε πέρσι τον διαγωνισμό. Έπειτα ο ταλαντούχος καλλιτέχνης ανέβηκε στη σκηνή μαζί με τη συμφωνική ορχήστρα της Βιέννης, παρουσιάζοντας ένα μουσικό υπερθέαμα. Aκολούθησε η παρέλαση των σημαιών και ο Akylas αποθεώθηκε, κρατώντας τη γαλανόλευκη. Αμέσως μετά ο JJ τραγούδησε το νικητήριο τραγούδι της Αυστρίας πέρσι το «Wasted Love», ενώ η παρέλαση με τις σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό συνεχίστηκε.

Έπειτα, οι παρουσιαστές της μεγάλης βραδιάς Victoria Swarovski και Michael Ostrowski καλωσόρισαν το τηλεοπτικό κοινό στον μεγάλο τελικό και αποθεώθηκαν από το πλήθος. Λίγα λεπτά αργότερα άνοιξαν οι γραμμές, επιτρέποντας στο κοινό να ψηφίσει τη χώρα που ξεχωρίζει κι η Δανία άνοιξε το διαγωνιστικό μέρος. Έτσι, ο Søren Torpegaard Lund ανέβηκε στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Før Vi Går Hjem».

Ακολούθησε η Γερμανία. Η Sarah Engels ανέβηκε στο stage και τραγούδησε το κομμάτι της, με τίτλο «Fire».

Αμέσως μετά, ο ταλαντούχος Noam Bettan που διαγωνιζόταν με τη σημαία του Ισραήλ, μάγεψε τους πάντες, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Michelle».

Έπειτα η Essyla από το Βέλγιο τραγούδισε το κομμάτι «Dancing on the Ice».

Ο 23χρονος Alis ανέβηκε στη συνέχεια στη σκηνή για την Αλβανία και ερμηνεύοντας το τραγούδι «Nân», που σημαίνει «μάνα».

Αμέσως μετά ήρθε η σειρά της Ελλάδας και ο Akylas βγήκε δυναμικά στο stage, ενθουσιάζοντας τα πλήθη με το τραγούδι «Ferto».

Ύστερα η Leleka ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε το κομμάτι «Ridnym» για λογαριασμό της Ουκρανίας.

Έπειτα διαγωνίστηκε η Αυστραλία και η διάσημη τραγουδίστρια Delta Goodrem ερμήνευσε το τραγούδι «Eclipse».

Ακολούθησε η Σερβία με τον Lavina, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το κομμάτι «Kraj Mene».

Στη συνέχεια για λογαριασμό της Μάλτας ανέβηκε στη σκηνή ο Aidan και είπε το κομμάτι του με τίτλο, «Bella».

Παράλληλα, ο 23χρονος Daniel Zizka, που εκπροσωπούσε φέτος την Τσεχία διαγωνίστηκε με το κομμάτι «Crossroads», εντυπωσίασε το κοινό.

Αμέσως μετά η Boυλγαρία εντυπωσίασε στο stage! Η εντυπωσιακή Dara, ξεσήκωσε τα πλήθη με το τραγούδι «Bangaranga», το οποίο υπογράφουν μεταξύ άλλων και ο Δημήτρης Κοντόπουλος και τελικά σήκωσε στο τέλος την «κούπα».

Αμέσως μετά η Κροατία με το συγκρότημα Lelek ανέβηκε στη σκηνή με το κομμάτι «Andromeda».

Ύστερα ο εκκεντρικός Look Mum No Computer – που βγήκε τελευταίος με έναν βαθμό από τις επιτροπές ερμήνευσε το τραγούδι του, με τίτλο «Eins, Zwei, Drei», για λογαριασμό του Ηνωμένου Βασιλείου.

Έπειτα, H 17χρονη Monroe ενθουσίασε το κοινό με το κομμάτι «Regarde», καθώς διαγωνιζόταν με τη σημαία της Γαλλίας.

Στη συνέχεια ο Satoshi ξεσήκωσε τους eurofans ερμηνεύοντας το δυναμικό κομμάτι «Viva, Moldova», για τη χώρα του, τη Μολδαβία.

Παράλληλα, η Φινλανδία που ήταν πρώτη στα προγνωστικά για τη νίκη εντυπωσιάσει στη σκηνή. Η βιολίστρια Linda Lampenius με τον Pete Parkkonen «μάγεψαν» το κοινό με το «Liekinheitin».

Η ταλαντούχα Alicja ανέβηκε 18η στη σκηνή για λογαριασμό της Πολωνίας, ερμηνεύοντας το κομμάτι «Pray».

Μετά ήρθε η σειρά της Λιθουανίας. Ο Lion Ceccah τραγούδησε το κομμάτι «Sólo Quiero Más».

Η Felicia, μετά τις ατυχίες που είχε, καθώς και έχασε τη φωνή της και είχε μια λιποθυμία, η ανέβηκε στη σκηνή με τη μάσκα της και ερμήνευσε το κομμάτι «My System» για τη Σουηδία.

Έπειτα, η Κύπρος ενθουσίασε τα πλήθη! Η Μαρία Κοζάκου προλόγισε στα κυπριακά την Antigoni Buxton και η εκρηκτική τραγουδίστρια ξεσήκωσε τους πάντες, ερμηνεύοντας το «Jalla».

Ύστερα ο γνωστός Ιταλός τραγουδιστής Sal Da Vinci τραγούδησε για λογαριασμό της χώρας του, το κομμάτι «Per Sempre Sì».

Ο Jonas Lovv ρόκαρε στη σκηνή της Eurovision, με το τραγούδι «Ya ya ya ya» για τη Νορβηγία.

Στη συνέχεια η Alexandra Căpitănescu ξεσήκωσε τα πλήθη ερμηνεύοντας για τη Ρουμανία το δυναμικό τραγούδι «Choke Me».

Η 25η χώρα που ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision ήταν η διοργανώτρια Αυστρία. Ο νεαρός Cosmo ερμήνευσε το κομμάτι του, με τίτλο «Tanzschein», κλείνοντας το διαγωνιστικό μέρος.

Αφού ολοκληρώθηκε το διαγωνιστικό μέρος αγαπημένοι εκπρόσωποι χωρών στον διαγωνισμό, όπως οι Lordi, ανέβηκαν στη σκηνή και είπαν τραγούδια που δε θα περιμέναμε. Μετά από ένα ακόμα recap, το σόου συνεχίστηκε με αγαπημένους καλλιτέχνες και ξεσηκωτικά τραγούδια. Στη συνέχεια είδαμε ξανά ένα recap. Έπειτα στη σκηνή ανέβηκε ο Cesár Sampson. Ο διάσημος Αυστριακός καλλιτέχνης στη σκηνή της Eurovision, ερμήνευσε το τραγούδι «Vienna waits for you» και π αμέσως μετά προβλήθηκε ένα συγκινητικό βίντεο με τους 70 νικητές της Eurovision.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Η ώρα της βαθμολογίας

Έπειτα ήρθε η κρίσιμη στιγμή της ανακοίνωσης της βαθμολογίας των επιτροπών:

Η Ελβετία έδωσε το 12 της στην Ουκρανία.

Η Μάλτα έδωσε το 12 της στη Βουλγαρία.

Η Ουκρανία έδωσε το 12 της στη Μάλτα.

Το Λουξεμβούργο έδωσε το 12 της στη Ρουμανία.

Η Βουλγαρία έδωσε το 12 της στη Μάλτα.

Το Αζερμπαϊτζάν έδωσε το 12 της στην Ιταλία.

Το Σαν Μαρίνο έδωσε 6 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Μάλτα.

Η Εσθονία έδωσε 3 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Φινλανδία.

Το Ισραήλ έδωσε 5 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στην Αυστραλία.

Η Αυστραλία έδωσε 2 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Βουλγαρία.

Προς το παρόν η Ελλάδα έχει 16 βαθμούς και πρώτη είναι η Βουλγαρία με 64.

Η Γερμανία έδωσε το 12 της στην Πολωνία.

Το Βέλγιο έδωσε το 12 της στην Πολωνία.

Η Πορτογαλία έδωσε το 12 της στην Αλβανία.

Η Σουηδία έδωσε 4 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στη Φινλανδία.

Η Αλβανία έδωσε 2 βαθμούς στην Ελλάδα και το 12 της στην Ιταλία.

Η Κύπρος έδωσε την Ελλάδα το 12 της.

Η Γεωργία έδωσε το 12 της στη Γαλλία.

Το Μαυροβούνιο έδωσε στην Ελλάδα 6 βαθμούς και το 12 της στη Σερβία.

Η Αρμενία έδωσε στην Ελλάδα 3 βαθμούς και το 12 της στην Αυστραλία.

Η Πολωνία έδωσε στην Ελλάδα 8 βαθμούς και το 12 της στο Ισραήλ.

Η 21η χώρα που ψήφισε ήταν η Ελλάδα και η Klavdia αανακοίνωσε ότι το 12 μας πήγε στην Κύπρο.

Η Ελλάδα έχει προς – το παρόν – 51 βαθμούς.

Η Τσεχία έδωσε το 12 της στη Δανία.

Η Δανία έδωσε το 12 της Βουλγαρία.

Η Γαλλία έδωσε το 12 της στη Νορβηγία.

Η Νορβηγία έδωσε το 12 της στη Δανία.

Η Ιταλία έδωσε το 12 της στο Βέλγιο.

Η Φινλανδία έδωσε το 12 της στη Γαλλία.

Το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε το 12 της στη Γαλλία.

Η Λετονία έδωσε 1 βαθμό στην Ελλάδα και το 12 της στην Τσεχία.

Η Σερβία έδωσε το 12 της στην Ελλάδα, που έχει πλέον 62 βαθμούς.

Η Μολδαβία έδωσε 8 στην Ελλάδα και το 12 της στην Πολωνία.

Η Κροατία έδωσε το 12 της στη Σερβία.

Η Λιθουανία έδωσε το 12 της στη Βουλγαρία, που προηγείται.

Η Ρουμανία έδωσε το 12 της στην Αυστραλία.

Η Αυστραία έδωσε στην Ελλάδα 1 βαθμό και το 12 της στην Πολωνία.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Η βαθμολογία του κοινού:

Η Αυστρία πήρε συνολικά από το κοινό 5 βαθμούς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο πήρε συνολικά από το κοινό 0 βαθμούς.

Η Λιθουανία πήρε συνολικά από το κοινό 12 βαθμούς.

Η Γερμανία πήρε 0 βαθμούς.

Η Σουηδία πήρε 16 βαθμούς.

Το Βέλγιο πήρε 0 βαθμούς.

Η Σερβία πήρε 52 βαθμούς.

Η Κύπρος πήρε 34 βαθμούς.

Η Μολδαβία πήρε 183 βαθμούς.

Η Κροατία πήρε 71 βαθμούς.

Η Ουκρανία πήρε 167 βαθμούς.

Η Αλβανία πήρε 85 βαθμούς.

Η Ρουμανία πήρε 232 βαθμούς.

Η Ελλάδα πήρε 147 βαθμούς.

Η Τσεχία πήρε 9 βαθμούς.

Η Νορβηγία πήρε 19 βαθμούς.

Το Ισραήλ πήρε 220 βαθμούς.

Η Πολωνία πήρε 17 βαθμούς.

Η Ιταλία πήρε 147 βαθμούς.

Η Φινλανδία πήρε 138 βαθμούς.

Η Γαλλία πήρε 14 βαθμούς.

Η Δανία πήρε 78 βαθμούς.

Η Αυστραλία πήρε 122 βαθμούς.

Η Βουλγαρία πήρε 312 βαθμούς και κατέκτησε τη Eurovision.

Η χρυσή δεκάδα

Η Βουλγαρία 1η με 516 βαθμούς. Το Ισραήλ 2ο με 343 βαθμούς. Η Ρουμανία 3η με 296 βαθμούς. Η Αυστραλία 4η με 287 βαθμούς. Η Ιταλία 5η με 281 βαθμούς. Η Φινλανδία 6η με 279 βαθμούς. Η Δανία 7η με 243 βαθμούς. Η Μολδαβία 8η με 226 βαθμούς. Η Ουκρανία 9η με 221 βαθμούς. Η Ελλάδα 10η με 220 βαθμούς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eurovision Song Contest (@eurovision)

Η Dara από τη Ρουμανία είναι η μεγάλη νικήτρια της φετινής Eurovision με το τραγούδι «Bangaranga» και πήρε το βραβείο της από τον περσινό νικητή, τον JJ.