Από ήλιο σε ήλιο – επόμενα επεισόδια: Η Κατερινέτα πέφτει από το άλογο και χαροπαλεύει

Άκρως ανατρεπτικές είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο». Τα επόμενα επεισόδια θα προβληθούν από τη Δευτέρα 13 έως την Τετάρτη 15 Απριλίου, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Η Κατερινέτα πέφτει από το άλογο και μένει τρεις μέρες ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Την ίδια στιγμή, ο Μανώλης δεν μπορεί να φύγει, κι έτσι η Άννα αναγκάζεται να ταξιδέψει μόνη της στη Σίφνο, αφήνοντάς τον πίσω, δεμένο πια οριστικά κοντά στην Κατερινέτα. Στα μεταλλεία, ο Γκέοργκ συμμαχεί με τον Γερακάρη και έρχεται σε σύγκρουση με τον Εμίλ.

Από ήλιο σε ήλιο – Δευτέρα 13 Απριλίου

Επεισόδιο 19ο: Η Κατερινέτα πέφτει από το άλογο και μένει τρεις μέρες ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Την ίδια στιγμή, ο Μανώλης δεν μπορεί να φύγει, κι έτσι η Άννα αναγκάζεται να ταξιδέψει μόνη της στη Σίφνο, αφήνοντάς τον πίσω, δεμένο πια οριστικά κοντά στην Κατερινέτα. Στα μεταλλεία, ο Γκέοργκ συμμαχεί με τον Γερακάρη και έρχεται σε σύγκρουση με τον Εμίλ, ενώ ο Δρακούλης, για να αυξήσει την παραγωγή, βάζει σακάτηδες και παιδιά στη διαλογή και προσπαθεί να στρατολογήσει τον Γαβρίλη ως χαφιέ της εταιρείας. Την ίδια ώρα, η Ανδρομέδα παραμένει κλεισμένη στο σπίτι με τον Βασίλη-φρουρό, γεμάτη αγωνία, καθώς ο Περσέας δεν έχει εμφανιστεί.

Από ήλιο σε ήλιο – Τρίτη 14 Απριλίου

Επεισόδιο 20ο: Η Κατερινέτα πέφτει από το άλογο και μένει τρεις μέρες ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Την ίδια στιγμή, ο Μανώλης δεν μπορεί να φύγει, κι έτσι η Άννα αναγκάζεται να ταξιδέψει μόνη της στη Σίφνο, αφήνοντάς τον πίσω, δεμένο πια οριστικά κοντά στην Κατερινέτα. Στα μεταλλεία, ο Γκέοργκ συμμαχεί με τον Γερακάρη και έρχεται σε σύγκρουση με τον Εμίλ, ενώ ο Δρακούλης, για να αυξήσει την παραγωγή, βάζει σακάτηδες και παιδιά στη διαλογή και προσπαθεί να στρατολογήσει τον Γαβρίλη ως χαφιέ της εταιρείας. Την ίδια ώρα, η Ανδρομέδα παραμένει κλεισμένη στο σπίτι με τον Βασίλη-φρουρό, γεμάτη αγωνία, καθώς ο Περσέας δεν έχει εμφανιστεί.

Από ήλιο σε ήλιο – Τετάρτη 15 Απριλίου

Επεισόδιο 21ο: Η Άννα εμφανίζεται νευρική, αφήνοντας τον Μανώλη και την Κατερινέτα να αναρωτιούνται αν γνωρίζει για τον έρωτά τους ή αν κάτι υποψιάζεται. Παράλληλα, ο Μανώλης πουλά τη βάρκα του, αποφασισμένος να φύγουν μαζί με την Άννα από το νησί. Στα μεταλλεία, ο Δρακούλης έρχεται αντιμέτωπος τόσο με τον φόβο για το αβέβαιο μέλλον του όσο και με την οργή των εργατών, μετά από ένα ατύχημα σε μια γαλαρία που απειλεί ακόμα και τη ζωή του. Την ίδια ώρα, η Κατερινέτα νιώθει να εκνευρίζεται από την έλξη που ασυνείδητα αισθάνεται για τον Γκέοργκ. Ο Τριανταφύλλου υπόσχεται στη Μαργαρίτα ότι δεν θα απαλλοτριώσει το χωράφι της, ζητώντας όμως από εκείνη να κάνει κάτι για εκείνον. Τέλος, ο Κωνσταντίνος ανακοινώνει στον Περσέα πως το επόμενο καλοκαίρι θα φύγει για σπουδές στην Αλεξάνδρεια.

Συντελεστές

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Χρήστος Αναγνωστόπουλος

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Παραγωγή: ΕΡΤ

Πρωταγωνιστούν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Αλέκος Συσσοβίτης, Κίμων Κουρής, Σταύρος Σβήγκος, Λεωνίδας Καλφαγιάννης, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου, Αλεξάνδρα Κολαΐτη, Ελεάνα Καυκαλά, Παναγιώτης Εξαρχέας, Μαρθίλια Σβάρνα, Στράτος Τζώρτζογλου κ.ά.

Στον ρόλο του Γαβρίλη, ο Μιχάλης Αεράκης