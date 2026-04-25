Να μ’ αγαπάς – επόμενα επεισόδια: Η Σοφία συνεχίζει το επικίνδυνο φλερτ με τον Μιχάλη

Εξελίξεις στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς» που θα προβληθούν από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη (27-30.04.2026) στις 22:00.

Πάμε να δούμε όλες τις εξελίξεις στα νέα επεισόδια της σειράς του Alpha, Να μ' αγαπάς.

Να μ’ αγαπάς: Δευτέρα 27 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 101: Η Ζωή και η Φωτεινή ανησυχούν έντονα για τον Λευτέρη και ενημερώνουν τον Άγγελο, ο οποίος αναλαμβάνει αμέσως δράση. Νιώθοντας ενοχές που δεν κατάλαβε νωρίτερα την σοβαρότητα της κατάστασης, τον παίρνει σχεδόν με το ζόρι και τον πηγαίνει σε δικό του νευροχειρουργό. Παράλληλα, η Σοφία συνεχίζει το επικίνδυνο φλερτ με τον Μιχάλη. Ο Χάρης ρωτάει τον Θεόφιλο για τις κακές κριτικές στο ξενοδοχείο, αλλά εκείνος αρνείται κάθε ανάμιξη. Ο Ορφέας προσπαθεί να στηρίξει τη Φωτεινή, που ανησυχεί για τον αδελφό της. Όλοι καταλαβαίνουν πως οι επόμενες μέρες θα είναι καθοριστικές.

Να μ’ αγαπάς: Τρίτη 28 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 102: Η σύγκρουση Θεόφιλου–Εβίτας κορυφώνεται, ενώ η εξάρτησή του από τη Βέρα και ένα ύποπτο τηλεφώνημα γεννούν υποψίες. Η Νικαίτη προσπαθεί να κρατήσει Ισορροπίες και πιέζει τον Θεόφιλο να μην χάσει τα παιδιά του, την ώρα που οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια διαλύονται. Παράλληλα, Λευτέρης–Φωτεινή συγκρούονται για το μυστικό της υγείας του, ενώ η αλήθεια αποκαλύπτεται στη Ζωή και οδηγεί σε απόφαση για επέμβαση στο εξωτερικό. Ο Μιχάλης παίζει διπλό παιχνίδι με Έλλη και Σοφία που σύντομα θα αποκαλυφθεί, ενώ επίκειται η μεγάλη συνάντηση συμφιλίωσης των δύο πλευρών Καλλιγά και Μανιάτη.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 29 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 103: Η Φωτεινή μετακομίζει με τον Ορφέα. Η Έλλη πληγώνεται από την απουσία του Μιχάλη, αλλά εκείνος επιστρέφει με αόριστες εξηγήσεις, κρατώντας ζωντανή την ελπίδα της. Η Σοφία στήνει παιχνίδι εξουσίας γύρω από το ποσοστό της στο ξενοδοχείο, ενώ ο Θεόφιλος κινείται ύποπτα στο παρασκήνιο. Όλοι βαδίζουν προς τη συνάντηση της επόμενης μέρας, με μια εύθραυστη «ηρεμία» που προμηνύει απρόβλεπτες εξελίξεις.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 30 Απριλίου 20:00

Επεισόδιο 104: Η ημέρα της μεγάλης συνάντησης ξεκινά με εντάσεις, αποκαλύψεις και νέα ρήγματα: η Φωτεινή ανακοινώνει τον γάμο της, ενώ ο Άγγελος και ο Ορφέας προετοιμάζονται για τη συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Χάρης συγκρούεται σκληρά με τη Σοφία, κατηγορώντας την για σαμποτάζ, ενώ ο Θεόφιλος αντιλαμβάνεται ότι κάτι κινείται πίσω από την πλάτη του. Στη συνάντηση, οι σκληροί όροι του Άγγελου φέρνουν εύθραυστη ισορροπία, με τον Θεόφιλο να δείχνει ύποπτα διαλλακτικός. Όμως, λίγο μετά, μια απόπειρα δολοφονίας, ανατρέπει τα πάντα.

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν οι: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πχιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση.

Στον ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Το σενάριο υπογράφει ο Γιώργος Μακρής και τη σκηνοθεσία ο Γιώργος Παπαβασιλείου.

Παραγωγή: Pedio Productions