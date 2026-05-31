Το παιδί – επόμενα επεισόδια: Η Ευαγγελία και ο Τόλης υποδέχθηκε το νεαρό κορίτσι που ελπίζουν να αναλάβουν ως διάδοχοι

Εξελίξεις έρχονται στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, «Το παιδί», που θα προβληθούν τη Δευτέρα 1 έως και την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2026, στις 23:00.

Ο Ιβάν εκτελεί ένα απρόβλεπτο σχέδιο για να αντιμετωπίσει τον Τιέν. Ο Δημήτρης συζητάει με την Ιρίνα για τη θυσία του πατέρα του, την οποία βλέπει ως μια κίνηση εξιλέωσης. Στο Δημαρχείο, η Άφρο και ο Παρασκευάς αντιλαμβάνονται ότι η υπόθεση του Υάκινθου δεν έπρεπε να κλείσει. Παράλληλα, ο Δημήτρης μαζί με τον Χρυσόδημο ψάχνουν παντού την Ανθούλα, αλλά τα πράγματα εξελίσσονται με δραματικό τρόπο. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα νέα επεισόδια της γνωστής σειράς της ΕΡΤ1, Το παιδί.

Το παιδί: Δευτέρα 1 Ιουνίου

Eπεισόδιο 131ο. Ο Ιβάν εκτελεί ένα απρόβλεπτο σχέδιο για να αντιμετωπίσει τον Τιέν. Ο Δημήτρης συζητάει με την Ιρίνα για τη θυσία του πατέρα του, την οποία βλέπει ως μια κίνηση εξιλέωσης. Στο μεταξύ, στο Νεοχώρι ξημερώνει μια όμορφη μέρα καθώς η ασφάλεια και η ηρεμία έχουν επανέλθει. Η Ευαγγελία και ο Τόλης υποδέχονται την κοινωνική λειτουργό μαζί με την Άννα, το νεαρό κορίτσι που ελπίζουν να αναλάβουν ως ανάδοχοι. Στο Δημαρχείο, η Άφρο και ο Παρασκευάς αντιλαμβάνονται ότι η υπόθεση του Υάκινθου δεν έπρεπε να κλείσει. Παράλληλα, ο Δημήτρης μαζί με τον Χρυσόδημο ψάχνουν παντού την Ανθούλα, αλλά τα πράγματα εξελίσσονται με δραματικό τρόπο.

Το παιδί: Τρίτη 2 Ιουνίου

Eπεισόδιο 132ο. Μετά την αποφυλάκιση του Τιέν, η Ανθούλα εξαφανίζεται και ο Δημήτρης φοβάται πως την έχει απαγάγει. Το χωριό κινητοποιείται για την αναζήτησή της, ενώ η Στράτος ειδοποιεί την αστυνομία. Ο Δημήτρης παγώνει και αδυνατεί να αντιδράσει, όμως μια συζήτηση με την Ιρίνα τον βοηθά να ξεπεράσει το σοκ.

Το παιδί: Τετάρτη 3 Ιουνίου

Επεισόδιο 133ο. Η απαγωγή της Βάνας πανικοβάλλει την Άρτεμη και τους υπόλοιπους, οι οποίοι αποφασίζουν να καταστρώσουν ένα σχέδιο για να τη βρουν και να τη σώσουν. Ο Παρασκευάς, επηρεασμένος από τα λόγια της Ζιγκουάλα, φτιάχνει έναν πίνακα ερευνών για την υπόθεση του Υάκινθου και καταλήγει να υποψιάζεται κάποιον άλλον για τη δολοφονία του πρώην Δημάρχου. Η Άρτεμις μαζί με τον Δημήτρη, τον Γερμανό και την Ιρίνα ζητάνε βοήθεια από τη Μυρτώ για την απαγωγή της Βάνας, ενώ την ίδια στιγμή οι χωριανοί πηγαίνουν στη Σίσσυ, τον Θέμη και τον Πέτρο για να δηλώσουν έμπρακτα την υποστήριξή τους για το θέμα της απαγωγής.

To παιδί: Πέμπτη 4 Ιουνίου

Επεισόδιο 134ο. Ενώ όλοι αγωνιούν για τη μοίρα της Βάνας, εκείνη επιστρέφει στο Νεοχώρι. Η Βάνα εξηγεί στην Άρτεμη πώς το έσκασε, ενώ μοιράζεται και κάποιες υποψίες για την ταυτότητα αυτού που τους κυνηγάει. Ο Δημήτρης και οι υπόλοιποι επισκέπτονται τον Ιβάν στην φυλακή, ο οποίος επιβεβαιώνει τις θεωρίες τους. Στο χωριό, η Τιτίκα συναντά μια γυναίκα που έχει έρθει με τον γιο της, ο οποίος είναι παιδί του Παπά. Οι χωριανοί καλωσορίζουν τη Βάνα, ενώ ο Παρασκευάς υποψιάζεται τον Πέτρο για δολοφόνο του Υάκινθου και ζητάει την βοήθεια της Στράτου για να τον παρακολουθήσει. Ενώ τον παρακολουθούν, μια αναπάντεχη συνάντηση τους φέρνει κοντά στην αλήθεια.

Συντελεστές

Σενάριο: Παναγιώτης Ιωσηφέλης

Σκηνοθεσία: Στέφανος Μπλάτσος

Σκηνοθέτες: Θοδωρής Μπαμπούρης, Ζωή Φίλιππα

Συνεργάτης σκηνοθέτις: Εύη Βαρδάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Ανδρέας Γούλος, Άγγελος Παπαδόπουλος

Ενδυματολόγος: Νινέτα Ζαχαροπούλου

Σκηνογράφος: Σοφία Ζούμπερη

Παραγωγός: Στέλιος Κοτιώνης

Executive Producer: Βασίλης Χρυσανθόπουλος

Supervising Producer: Ορέστης Πλακιάς

Οργάνωση παραγωγής: Δημήτρης Αποστολίδης

Πρωταγωνιστούν: Βασίλης Μπούτσικος, Ντένια Στασινοπούλου, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιζαμπέλα Μπαλτσαβιά, Άννα Μάσχα, Έλενα Τοπαλίδου, Χρήστος Κοντογεώργης, Στέφη Πουλοπούλου, Σύνθια Μπατσή, Μαρία Μπαγανά, Σταύρος Τσουμάνης, Γιώργος Ζυγούρης, Κατερίνα Λυπηρίδου, Kris Radanov, Αλέξανδρος Μούκανος, Λαέρτης Μαλκότσης, Δημήτρης Παπαγιάννης, Λυγερή Μητροπούλου, Νικολαΐς Μπιμπλή, Βαρβάρα Λάρμου, Αδελαΐδα Κατσίδε, Έλλη Γαλούση, Κώστας Μπούντας

Στον ρόλο της Βάνας η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Στον ρόλο του Γερμανού ο Αλέξανδρος Λογοθέτης

Στον ρόλο της Ιρίνα η Αλεξία Καλτσίκη