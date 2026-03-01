Από ήλιο σε ήλιο – πρώτα επεισόδια: Η Κατερινέτα δέχεται αλλεπάλληλες συκοφαντίες πως έχει κρυφή σχέση με τον Μανώλη

Ένας μεγάλος έρωτας «ζωντανεύει» στη νέα δραματική σειρά εποχής «Από Ήλιο σε Ήλιο», με φόντο τη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα και την απεργία των μεταλλωρύχων το 1916. Το σίριαλ κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, στις 22:00, στην ΕΡΤ1.

Η Κατερινέτα, ως χήρα, δέχεται αλλεπάλληλες συκοφαντίες πως έχει κρυφή σχέση με τον Μανώλη, τον αδερφό του νεκρού άντρα της, ενώ παράλληλα μαθαίνει ότι ο γιος της έχει πειστεί να δηλώσει εθελοντής στον Μακεδονικό Αγώνα. Για να τον σταματήσει, αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια του ανθρώπου που μισεί και θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο του άντρα της…

Από ήλιο σε ήλιο – Δευτέρα 2 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 1ο: Στη Σέριφο του 1881, οι εργάτες δουλεύουν από ήλιο σε ήλιο, στις γαλαρίες, για ένα μεροκάματο. Ανάμεσά τους ο Περσέας (Κωνσταντίνος Πλεμμένος), περιμένει χαρούμενος τη γέννα του πρώτου του παιδιού, μέχρι που μια ξαφνική κατολίσθηση της στοάς, τον παγιδεύει στα σπλάχνα του βουνού, ενώ η γυναίκα του, Κατερινέτα (Ντάνη Γιαννακοπούλου), γεννά αγόρι και το ονομάζει Περσέα, σαν τον πατέρα του. Εικοσιπέντε χρόνια μετά, η Κατερινέτα ακόμα καταπιέζει τον έρωτα που νιώθει, για να σεβαστεί τον άγραφο νόμο του νησιού, ενώ ο Περσέας (γιος, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου) ερωτεύεται την Ανδρομέδα (Αλεξάνδρα Κολαΐτη) κόρη του άντρα («Δρακούλης» – Αλέκος Συσσοβίτης), που θεωρεί θανάσιμο εχθρό του…

Από ήλιο σε ήλιο – Τρίτη 3 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 2ο: Ο Περσέας (γιος, Κωνσταντίνος Ελματζίογλου) καλείται να αντιμετωπίσει την έχθρα του «μικρού αφεντικού» των μεταλλείων, Δρακούλη (Αλέκος Συσσοβίτης), που υποπτεύεται τον έρωτά του για την κόρη του την Ανδρομέδα (Αλεξάνδρα Κολαΐτη). Οι εργάτες της Σερίφου συνεχίζουν να παλεύουν με τον θάνατο, στις γαλαρίες, κάτω από την απάνθρωπη εποπτεία του Δρακούλη. Η Κατερινέτα (Ντάνη Γιαννακοπούλου), ως χήρα, δέχεται αλλεπάλληλες συκοφαντίες πως έχει κρυφή σχέση με τον Μανώλη (Κίμωνας Κουρής), τον αδερφό του νεκρού άντρα της, ενώ παράλληλα μαθαίνει ότι ο γιος της έχει πειστεί να δηλώσει εθελοντής στον Μακεδονικό Αγώνα. Για να τον σταματήσει, αναγκάζεται να ζητήσει τη βοήθεια του ανθρώπου που μισεί και θεωρεί υπεύθυνο για τον θάνατο του άντρα της…

Από ήλιο σε ήλιο – Τετάρτη 4 Μαρτίου, στις 22:00

Επεισόδιο 3ο: Η Κατερινέτα πιάνει δουλειά ως υπηρέτρια στους Γκρόμαν, ενώ ο Δρακούλης εξακολουθεί να φέρεται απάνθρωπα στους εργάτες των μεταλλείων. Ο δωδεκάχρονος, ορφανός, Κωνσταντίνος γνωρίζει τον ευεργέτη του, τον Θεόφιλο Σπέρα (Δημήτρης Ξανθόπουλος), και αρχίζει να μετατρέπεται στον αγωνιστή που θα αλλάξει την ιστορία του νησιού. Ο Περσέας στέλνει κρυφά ραβασάκι στην Ανδρομέδα και δίνουν το πρώτο τους ραντεβού, ενώ η Κατερινέτα νιώθει πιο έντονα το ανομολόγητο ερωτικό της σκίρτημα για τον Μανώλη. Ο Δρακούλης καταπλακώνει τη στοά με τα αρχαία που ανακάλυψε, αλλά τα καπηλεύτηκε ο Εμίλ Γκρόμαν (Γιάννης Spengler), ενώ ο Περσέας επιθυμεί να μάθει την ιστορία των γονιών του και η Κατερινέτα γυρίζει – έναν χρόνο πριν – στο 1880…