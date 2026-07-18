Απόψε θα προβληθεί στο Mega η παράσταση «10 χρόνια γάμου», με τον Μάρκο Σεφερλή

Το «Markos by Night» παρουσιάζει το Σάββατο 18 Ιουλίου, στις 22:10 την παράσταση «10 χρόνια γάμου», μια σύγχρονη κωμωδία καταστάσεων που βάζει στο μικροσκόπιο τη ζωή κάτω από την ίδια στέγη, αναδεικνύοντας τις καθημερινές δοκιμασίες, τα καπρίτσια και τις συνήθειες που μπορούν να δέσουν ένα ζευγάρι ή και να το φτάσουν στα όριά του, με τον Μάρκο Σεφερλή.

Η παράσταση είναι βασισμένη στο ομότιτλο επιτυχημένο γαλλικό θεατρικό έργο και πραγματεύεται ένα από τα πιο κλασικά ζητήματα των ανθρώπινων σχέσεων. Ο Μάρκος Σεφερλής μαζί με την Έλενα Τσαβαλιά ξετυλίγουν με καταιγιστικό ρυθμό και αιχμηρό χιούμορ μια ιστορία στην οποία κάθε θεατής θα αναγνωρίσει κομμάτια της δικής του καθημερινότητας.

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Η υπόθεση

Η Έλενα ετοιμάζει μια βραδιά-έκπληξη στον Μάρκο για την επέτειο των 10 χρόνων του γάμου τους. Εκείνο που δεν γνωρίζει, όμως, είναι ότι εκείνος με τη σειρά του της επιφυλάσσει μια δική του ανατροπή, την οποία θα θυμάται για όλη της τη ζωή!

Μέσα από μια απολαυστική αναδρομή, το πρωταγωνιστικό ζευγάρι αναβιώνει τα σημαντικότερα ορόσημα της κοινής του πορείας: από τον ενθουσιασμό της πρώτης γνωριμίας και την αμηχανία του πρώτου ραντεβού, μέχρι την απαιτητική καθημερινότητα με το παιδί, τα πρώτα «σύννεφα» της ρουτίνας και τις εντάσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές της σχέσης.

Το «10 χρόνια γάμου» αποτυπώνει με αμεσότητα και αλήθεια τη διαδρομή από το πρώτο σκίρτημα του έρωτα μέχρι τη ρεαλιστική πραγματικότητα της συμβίωσης. Μια παράσταση που δείχνει ότι το ουράνιο τόξο έρχεται πάντα μετά την καταιγίδα, αρκεί να μπορείς να αντιμετωπίζεις τα λάθη σου με γέλιο.

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Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Έλενα Τσαβαλιά

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Διασκευή κειμένου: Μάρκος Σεφερλής και Στέλιος Παπαδόπουλος

Συγγραφέας: Alil Vardar