Απόψε θα προβληθεί στο Mega η παράσταση «Δες τα ρε Ελλάδα όλα αυτά», με τον Μάρκο Σεφερλή

Το MEGA παρουσιάζει το πιο διασκεδαστικό πάρτι του Σαββατόβραδου! Το Σάββατο 18 Απριλίου στις 22:00 το «Markos by Night» δίνει τον ρυθμό και παρουσιάζει τον Μάρκο Σεφερλή σε μία απολαυστική παράσταση.

Απόψε στις 22:00 στο MEGA, το «Markos by Night» κάνει «ντου» στην ελληνική πραγματικότητα μέσα από την επιθεώρηση «Δες τα ρε Ελλάδα όλα αυτά». Σε αυτή, ο Μάρκος Σεφερλής «ξεκλειδώνει» την κωμική πλευρά της καθημερινότητάς μας και σχολιάζει όλα εκείνα βιώνουμε και μας κάνουν να απορούμε.

Μέσα από ένα κρεσέντο μεταμορφώσεων, ο αεικίνητος κωμικός δίνει πρόσωπο και φωνή στους ανθρώπους της διπλανής πόρτας που παλεύουν να βγάλουν άκρη με τα ψηφιακά πιστοποιητικά, τις κοινωνικές ανισότητες και τον βομβαρδισμό πληροφοριών που δέχονται από τις οθόνες.

Από τα παράδοξα στα εμβολιαστικά κέντρα κατά την πανδημία, στα τηλεριάλιτι και τα πρόσωπα που απασχολούν την κοινή γνώμη, το «Δες τα ρε Ελλάδα όλα αυτά!» λειτουργεί ως ένας «καθρέφτης» που προσφέρει την ιδανική απάντηση στο αλαλούμ της σύγχρονης εποχής: Και αυτή δεν είναι άλλη από το αυθόρμητο γέλιο που διαλύει κάθε ταλαιπωρία.

«Markos by Night», μια τηλεοπτική εμπειρία με ξεκάθαρο θεατρικό παλμό!

Συντελεστές

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Γιάννης Καπετάνιος, Έλενα Τσαβαλιά, Αρετή Ζαχαριάδου, Γιάννης Αγριόμαλλος, Αντώνης Βλάσσης, Ανάργυρος Βαζαίος, Χριστιάνα Καρνέζη, Λεωνίδας Ιορδάνου

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα & Στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής – Στέλιος Παπαδόπουλος