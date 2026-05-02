Ηλέκτρα – επόμενα επεισόδια: Η εξαφάνιση της Νεφέλης φέρνει μεγάλη αναστάτωση σε όλους

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις της ανατρεπτικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα». Όσα θα μεταδοθούν στα επεισόδια από τη Δευτέρα 04 έως και την Παρασκευή 08 Μαΐου 2026, στις 19:00.

Ηλέκτρα – Δευτέρα 04 Μαΐου

Eπεισόδιο 136ο: Ο Βρεττός βρίσκεται στο νοσοκομείο, με έμφραγμα του μυοκαρδίου. Η ζωή του κρέμεται από μια κλωστή. Θα τα καταφέρει; Αλλά κι έξω από το νοσοκομείο τα πράγματα δεν είναι ήρεμα. Ο δικαστικός επιμελητής επισκέπτεται το ναυπηγείο και απειλεί με νομικές κυρώσεις, όταν ανακαλύπτει ότι φυγαδεύτηκαν όλα όσα ήταν για κατάσχεση. Η Δόμνα, ρισκάροντας, πάει και βρίσκει την Ηλέκτρα. Μέσα σε μεγάλη ένταση αυτή την ενημερώνει ότι ο Στέργιος παντρεύεται τη Μάρω. Η Δόμνα ταράζεται μα δεν το δείχνει. Το μόνο που θέλει είναι τον Πασχάλη πίσω. Αυτός είναι η λύτρωση για το κακό που έκανε στην Αλίκη. Το κακό όμως, ίσως, έρχεται και για τη Μερόπη. Πιθανότατα πάσχει από μια σπάνια ασθένεια, αλλά δεν θέλει να το ξέρει κανείς. Η Δανάη παίρνει τα χαρτιά του διαζυγίου και ο Βρεττός, σχεδόν ετοιμοθάνατος, ζητεί τον συμβολαιογράφο του. Τι έχει στο μυαλό του; Μέσα στο ζοφερό αυτό κλίμα ο μόνος χαρούμενος είναι ο Στέργιος. Τι μπορεί να φέρει μια τυχαία συνάντησή του, όμως, με τον χωρικό που πυροβόλησε η Δόμνα;

Ηλέκτρα – Τρίτη 05 Μαΐου

Eπεισόδιο 137ο: Μια εποχή ολόκληρη μοιάζει να τελειώνει, με τον Βρεττό σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο και το ναυπηγείο στο έλεος της καταστροφής. Ο Νικόλας αντιλαμβάνεται για πρώτη φορά στη ζωή του, πόσο συνδεμένος είναι με τον πατέρα του και κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να βρει λύση για τον ταρσανά. Νιώθει ότι αν καταφέρει να σωθεί, θα σωθεί και ο Βρεττός. Δεν φαίνεται, όμως, να υπάρχουν πολλά περιθώρια για κανένα από τα δύο. Ο Στέργιος ανακοινώνει στον Χάρη πως με τη Μάρω θα παντρευτούν και του ζητεί να τους στεφανώσει εκείνος. Ο Χάρης έρχεται σε δύσκολη θέση. Θα δεχτεί να το κάνει, όταν γνωρίζει πως η Δόμνα ακόμα ζει; Η Μερόπη φεύγει για την Αθήνα με τη Ζωή, δίχως να αποκαλύψει στον Κυριάκο ότι πρέπει να κάνει εξετάσεις. Ο Μίμης κάνει μια κίνηση άτσαλη προς τη Νεφέλη, που θα την οδηγήσει να τον πετάξει έξω από το σπίτι. Και το ακόμα χειρότερο: θα την οδηγήσει να ανοίξει ξανά το μπουκάλι. Ο Βρεττός ψελλίζει στην Τιτίκα να τον πάρει από το νοσοκομείο: θέλει να πεθάνει σπίτι του και εκείνη το πράττει. Ο Βρεττός την ώρα που ξαπλώνει στο κρεβάτι του, την ευχαριστεί που τώρα θα φύγει ήσυχος, στην αγκαλιά της. Την ίδια ώρα, η Νεφέλη, μεθυσμένη, πέφτει αναίσθητη στον καναπέ. Δίχως να ακούει τις κραυγές της μικρής Ηλέκτρας, που, έχοντας ανεβάσει πυρετό, τραντάζεται από σπασμούς, μόνη της, στην κρεβατοκάμαρα.

Ηλέκτρα – Τετάρτη 06 Μαΐου

Eπεισόδιο 138ο: Η Νεφέλη, διαλυμένη από το ποτό, έχει χάσει την αίσθηση του χώρου και του χρόνου και, μέσα στη ζάλη της, δεν ακούει τη μικρή Ηλέκτρα, που τη φωνάζει για βοήθεια, όταν μπαίνουν στο σπίτι η Ηλέκτρα και η Δανάη και αντικρίζουν το θέαμα. Μια απογοήτευση βαραίνει τις καρδιές των δύο αδερφών. Στο σπίτι των Σαγιάδων η απόφαση έχει παρθεί: ο Στέργιος θα παντρευτεί τη Μάρω και ζητεί από τον Χάρη να γίνει ο κουμπάρος τους. Άραγε θα μιλήσει ο Χάρης στον Στέργιο; Θα του αποκαλύψει τι συμβαίνει με τη Δόμνα; Στην πρωτεύουσα, η Ζωή καρτερά τη Μερόπη έξω από το νοσοκομείο. Ποια θα είναι τα νέα από τις εξετάσεις της; Και όλα αυτά τη στιγμή που ο Νικόλας λέει τις τελευταίες του λέξεις στους εργάτες… όχι όμως και στο ναυπηγείο. «Αυτό δεν είναι το τέλος. Να το θυμάστε όλοι σας. Το ναυπηγείο θα ξανάρθει στα χέρια μας». Μια υπόσχεση που μένει να διαπιστωθεί αν θα καταφέρει να τηρήσει. Ο Νικόλας κλείνει την πόρτα του ναυπηγείου πίσω του και η Νεφέλη κλείνει την πόρτα του σπιτιού της, αποχαιρετώντας το παιδί της.

Ηλέκτρα – Πέμπτη 07 Μαΐου

Eπεισόδιο 139ο: Η Νεφέλη έχει εξαφανιστεί και η Ηλέκτρα τρελαμένη ζητεί τη βοήθεια του Μίμη που νιώθει τύψεις για τη συμπεριφορά του. Η απρόσμενη επιστροφή του Παύλου που μαθαίνει όσα έγιναν από τη Ζωή, τους φέρνει προ των ευθυνών τους, καθώς είναι αποφασισμένος να πάρει το παιδί από τη Νεφέλη. Το κλείσιμο του ναυπηγείου φέρνει θλίψη σε όλο το νησί και όλοι σκέφτονται να μπαρκάρουν. Ο Στέργιος προσπαθεί να αλλάξει γνώμη στον Βασίλη για να μη χάσει την Ουρανία οριστικά. Η Μερόπη περιμένει με αγωνία τα αποτελέσματα γυρίζοντας από την Αθήνα, ενώ η Ζωή καταλαβαίνει πως ο Κωνσταντής είναι αποφασισμένος να πάει στα καράβια πάλι. Ο Νικόλας βρίσκει παρηγοριά δίπλα στη Δανάη που του κάνει το χατίρι να παίξουν για λίγο τον «πατέρα με κόρη». Η Δόμνα αντιμέτωπη με τις ενοχές της παλεύει με τον εαυτό της, ενώ ο Γιαννάτος απειλεί και προκαλεί όχι μόνο εκείνη αλλά και τον Νικόλα.

Ηλέκτρα – Παρασκευή 08 Μαΐου

Eπεισόδιο 140ο: Η εξαφάνιση της Νεφέλης έχει φέρει μεγάλη αναστάτωση σε όλους. Ο Μίμης μαθαίνει πως είναι στην Αθήνα και φεύγει να την ψάξει. Αυτή πληγωμένη και μόνη αναζητεί χωρίς επιτυχία δουλειά. Θα τα καταφέρει; Χωρίς δουλειά είναι και ο Βασίλης με τον Κωνσταντή που αποφασίζουν να μπαρκάρουν. Η Ηλέκτρα με τον Παύλο μένουν μαζί με τη μικρή και υποκρίνονται πως όλα είναι καλά, ενώ αυτός την απειλεί ότι θα πάρει την αποκλειστική επιμέλεια του παιδιού. Η Ηλέκτρα απελπίζεται και ζητεί τη βοήθεια του Νικήτα. Αυτός παρ’ όλη τη ζήλια του, λέει πως θα βοηθήσει. Τι θα κάνει όμως τελικά; Σε αντίστοιχο δίλημμα βρίσκεται και ο Μπόγρης. Από τη μία έχει να βοηθήσει τον Νικόλα και από την άλλη η Κορίνα του ζητεί να αναλάβει νομικά τις επιχειρήσεις του πατέρα της. Όλοι είναι χαμένοι. Μόνο η ζωή του Στέργιου φαίνεται να μπαίνει σε μια σειρά, αφού παίρνει στα χέρια του τις άδειες του γάμου με τη Μάρω. Αλλά και για τη Νεφέλη φαίνεται τελικά ένα φως. Ένας ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου της προσφέρει δουλειά. Θα είναι όμως τα πράγματα όπως τα περιμένει;

Συντελεστές

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ