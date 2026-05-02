Eurovision 2026: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πρώτη πρόβα του Ακύλα στη Βιέννη

Στη σκηνή του Stadthalle στη Βιέννη ανέβηκε ο Akylas για πρώτη φορά προκειμένου να πραγματοποιήσει την πρώτη πρόβα της ελληνικής αποστολής στη Eurovision.

Η πρόβα του Akyla έγινε το Σάββατο (02.5.2026) και ο νεαρός τραγουδιστής ερμήνευσε το «Ferto» στη σκηνή που θα φιλοξενήσει τη φετινή Eurovision με τη χαρακτηριστική του ενέργεια, σε μια παρουσίαση που έχει την υπογραφή του creative director Φωκά Ευαγγελινού.

Ο Akylas στο πλαίσιο video game και με χιουμοριστικό και δυναμικό τρόπο, συνάντησε τέσσερις χαρακτήρες, την Παρθένα Χοροζίδου, τον Χρίστο Νικολάου, τον Μιχάλη Μιχαηλίδη και τον Κωνσταντίνο Μακρυπίδη. Μετά, σαν παράβαση, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας, βγαίνοντας από τον χαρακτήρα, αφαιρεί τα γυαλιά του και απευθύνεται στη μητέρα του σε ένα έντονα συγκινησιακό σημείο της παρουσίασης.

Η πρώτη πρόβα της Ελλάδας πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, με το αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της αποστολής.

Τη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης συνθέτουν οι: Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Φίλιππος Μίσσας (costume designer για τον Akyla) και Γιώργος Σεγρεδάκης (costume designer για τους τέσσερις χαρακτήρες).

Οι φωτογραφίες από την πρώτη πρόβα θα δημοσιευτούν την Κυριακή, σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Η δεύτερη τεχνική πρόβα της ελληνικής αποστολής θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου.

Λίγο νωρίτερα, ο Akylas δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με την ομάδα του πριν ξεκινήσουν οι πρόβες.