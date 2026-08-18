Απόστολος Μαγγηριάδης: Η ανάρτηση για την αποχώρησή του από την ΕΡΤ – «The show must go on»

Με μια μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook σήμερα Τρίτη (18.7.26) ο Απόστολος Μαγγηριάδης αποχαιρετά στην ΕΡΤ στην οποία εργαζόταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, καθώς «μετακομίζει» στον ΣΚΑΪ.

«Αποχαιρετώ την ΕΡΤ και τους ανθρώπους της με τεράστιο σεβασμό και ευγνωμοσύνη. Υπήρξε για μένα εξαιρετική τιμή και ευθύνη να εργαστώ για τέσσερα χρόνια στη δημόσια τηλεόραση. Ο Κωνσταντίνος Ζούλας ήταν ο άνθρωπος που πίστεψε σε εμένα και μου έδωσε τα ηνία του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων και του οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ, όπως και στον σημερινό Πρόεδρο Γιάννη Παπαδόπουλο που με τίμησε με την εμπιστοσύνη του και είχαμε άψογη συνεργασία», γράφει στην ανάρτησή του ο Απόστολος Μαγγηριάδης.

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«Μεγάλο ευχαριστώ και στη Λίνα Παπαδάκη που ήταν πάντα δίπλα για να βοηθήσει σε όλα. Συνεργαστήκαμε άψογα με τους διευθυντές ειδήσεων και με όλους τους συναδέλφους δημοσιογράφους και τεχνικούς που δουλεύουν νυχθημερόν για να παραχθεί ένα αξιοπρεπές αποτέλεσμα. Οφείλω κι ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που εργάστηκαν στις εκπομπές PressTalk, Επίλογος και ERTalks και βέβαια όλους τους συνεργάτες που δούλεψαν με κέφι και μεράκι για αυτές τις εκπομπές», αναφέρει.

«Με την έρευνα μας και τις συνεντεύξεις μας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε τα όσα περίπλοκα και δυσνόητα συμβαίνουν στην εποχή μας, στα γεωπολιτικά, στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική, στην κοινωνία, στον αθλητισμό και στην επιστήμη», επισημαίνει.

«Νιώθω ότι το κάναμε με μεγάλη προσοχή και σεβασμό στον τηλεθεατή. Όλοι οι αποχαιρετισμοί είναι δύσκολοι, ωστόσο οι αλλαγές μας βοηθάνε να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. The show must go on», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Απόστολος Μαγγηριάδης.

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Λίγη ώρα μετά την ανάρτηση αποχαιρετισμού, ο ΣΚΑΪ ανακοίνωσε και επίσημα την επιστροφή του Απόστολου Μαγγηριάδη στο δυναμικό του.

Ο γνωστός δημοσιογράφος θα παρουσιάζει καθημερινά το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Η ανακοίνωση του ΣΚΑΙ

Ο ΣΚΑΪ, με ιδιαίτερη χαρά, υποδέχεται ξανά στον όμιλο τον Απόστολο Μαγγηριάδη.

Δημοσιογράφος με πολυετή εμπειρία στο πολιτικό ρεπορτάζ, παρουσιαστής και αρθρογράφος, ο Απόστολος Μαγγηριάδης έχει εργαστεί για κορυφαίους ειδησεογραφικούς οργανισμούς σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, παραδοσιακά και νέα Μέσα.

Με την έναρξη της νέας σεζόν, ο Απόστολος Μαγγηριάδης εντάσσεται στο δυναμικό του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου ΣΚΑΪ και αναλαμβάνει την παρουσίαση του μεσημβρινού Δελτίου Ειδήσεων, Δευτέρα με Παρασκευή.

Ο ΣΚΑΪ εύχεται στον Απόστολο Μαγγηριάδη καλή αρχή και καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.