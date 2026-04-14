Αργύρης Αγγέλου: «Δεν είναι δουλειά μου να αγχώνομαι για τα νούμερα τηλεθέασης»

Ο Αργύρης Αγγέλου έδωσε μία νέα συνέντευξη και αναφέρθηκε τόσο στη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι», στην οποία παίρνει μέρος όσο και στα νούμερα τηλεθέασης.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε στο Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου και αναφέρθηκε στη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη Αντώνη Αγγελόπουλο μετά από χρόνια. Παράλληλα, ο Αργύρης Αγγέλου υπογράμμισε ότι δεν είναι δική του δουλειά να αγχώνεται για τα νούμερα τηλεθέασης.

«Συνεργάζομαι μετά από πολλά χρόνια με τον Αντώνη Αγγελόπουλο, με τον οποίο είχα κάνει το “Παρά πέντε” και τις “Σαββατογεννημένες”. Όταν σε παίρνει τηλέφωνο ο Αντώνης, λες αμέσως “ναι”, δεν χρειάστηκε καν να σκεφτώ κάτι. Είναι μια τεράστια παραγωγή. Πολλά συνεργεία, πολλοί και εξαιρετικοί ηθοποιοί, φοβερές συνθήκες. Έχω πάθει σοκ με την εικόνα και το αποτέλεσμα, γιατί ξέρω πόσοι άνθρωποι δουλεύουν πίσω και μπροστά από τις κάμερες. Όλος αυτός ο κόσμος δουλεύει έναν χρόνο για να βγει αυτό το αποτέλεσμα», είπε για τη σειρά «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι».

«Δεν είναι δουλειά μου να αγχώνομαι για τα νούμερα τηλεθέασης. Εμείς είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό που είδατε. Εμείς κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, από εκεί και πέρα για το πως θα το αγκαλιάσει ο κόσμος δεν μπορούμε να επέμβουμε», δήλωσε ακόμα ο Αργύρης Αγγέλου.

«Δεν υπάρχει ηθοποιός που να μην έχει παίξει σε παράσταση που δεν έχει πάει καλά. Τελειώνει, όμως, αυτή η συνεργασία και πας στην επόμενη ελπίζοντας ότι θα πάει καλύτερα. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο», παραδέχτηκε ακόμα.