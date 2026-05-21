Η Λίλι Κόλινς έκανε ανάρτηση από τη Μύκονο: «Το “Emily in Paris” ταξιδεύει στην Ελλάδα»

Στην Ελλάδα βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες η γνωστή ηθοποιός Λίλι Κόλινς που αγαπήθηκε ευρέως από το κοινό μέσα από τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Έμιλι στην επιτυχημένη σειρά του Netflix, «Emily in Paris».

Όπως σας έχουμε αποκαλύψει, ο 5ος κύκλος του «Emily in Paris» γυρίζεται και στη Μύκονο και οι πρωταγωνιστές θα παραμείνουν εκεί έως τα τέλη του Μαΐου για να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες σκηνές.

Μάλιστα, η Έβελυν Καζαντζόγλου και η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου συμμετέχουν στα νέα επεισόδια του σίριαλ.

H Λίλι Κόλινς τρεις ημέρες μετά την άφιξή της στη Μύκονο έκανε μία ανάρτηση στο Instagram και μοιράστηκε τα νέα της Έμιλι με τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Και επιστρέψαμε – για τελευταία φορά. Το “Emily in Paris” ταξιδεύει στην Ελλάδα (και φυσικά στη Γαλλία) για μία τελευταία, επική περιπέτεια. Ας κάνουμε αυτή τη σεζόν την πιο απίστευτα ξεχωριστή μέχρι τώρα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Λίλι Κόλινς.

Η ανάρτηση της Λίλι Κόλινς περιελάβανε και κάποιες φωτογραφίες της, στις οποίες πόζαρε στα σοκάκια του νησιού των «ανέμων» και έδειχνε ιδιαίτερα χαρούμενη.