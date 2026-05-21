Γιάννης Σπαλιάρας: Έχω πάρει αμοιβή που για τα ελληνικά δεδομένα θεωρείται ακραία

Ο Γιάννης Σπαλιάρας μίλησε για τις αμοιβές ως ηθοποιός ξένων παραγωγών, σημειώνοντας ότι έχει συμβεί να πληρωθεί με πάρα πολύ καλά χρήματα. Παράληλα, αποκάλυψε και τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.

Ο γνωστός ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο Λοιπόν και μίλησε στον Παναγιώτη Βαζαίο. Μάλιστα, ο Γιάννης Σπαλιάρας δήλωσε ότι ετοιμάζεται να πάρει μέρος σε ξένη σειρά που θα προβληθεί σε κάποια πλατφόρμα.

«Βρίσκομαι σε μια αρκετά δημιουργική περίοδο. Αυτή την περίοδο κάνω γυρίσματα για το “Tv Land”, τη νέα σειρά της ΕΡΤ για τη νέα χρονιά. Το σενάριο είναι του Γιώργου Φειδά και της Φωτεινής Αθερίδου και συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Ιωάννης Παπαζήσης και ο Κώστας Αποστολάκης. Περνάω πολύ ωραία στα γυρίσματα, υπάρχει εξαιρετικό κλίμα. Η παραγωγή είναι της Feel Good Productions, με την οποία είχα συνεργαστεί πριν από λίγους μήνες και στο «Hotel Ελβίρα», όπου είχα κάνει ένα guest. Οπότε, βρίσκομαι σε ένα προστατευμένο και ασφαλές περιβάλλον με ανθρώπους που έχω ξαναδουλέψει. Μέχρι στιγμής όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά», είπε αρχικά ο Γιάννης Σπαλιάρας.

«Μόλις ολοκληρώσω αυτό, έχω κατευθείαν γυρίσματα για μια ξένη σειρά που γυρίζεται εδώ στην Ελλάδα και προορίζεται για διεθνή πλατφόρμα. Δεν είναι για το Netflix. Είναι για άλλη πλατφόρμα. Η αλήθεια είναι ότι από το 2020 και μετά αυτή είναι η τέταρτη διεθνής δουλειά μου. Δεν ξέρω αν λέγεται διεθνής καριέρα, αλλά σίγουρα λέγεται ότι κάνω διεθνείς συμμετοχές. Εγώ είμαι ικανοποιημένος και με τα δύο. Δεν θα σταθώ στις λέξεις. Κάθε ρόλος είναι ένα ταξίδι, κυριολεκτικά και μεταφορικά, και το απολαμβάνω στο έπακρο. Το να δουλεύεις είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό με μια μεγάλη ξένη εταιρεία παραγωγής είναι τεράστια εμπειρία. Δεν είναι μόνο οι αμοιβές. Η εμπειρία είναι συγκλονιστική, γιατί είναι αρκετά διαφορετικά τα πράγματα: τα συνεργεία, οι κάμερες, οι συνθήκες», πρόσθεσε.

Παράλληλα, ο Γιάννης Σπαλιάρας τόνισε ότι τα χρήματα είναι καλύτερα στις ξένες παραγωγές από ότι στην Ελλάδα.

«Οι αμοιβές είναι καλύτερες. Αλλά πρέπει να συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τον πιο γνωστό και ακριβοπληρωμένο Έλληνα ηθοποιό με έναν ηθοποιό που κάνει την πρώτη του διεθνή δουλειά. Πρέπει να συγκρίνουμε έναν πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό στην Ελλάδα με έναν πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό σε μια διεθνή πλατφόρμα. Από ό,τι έχω δει, ανάμεσα σε έναν πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό στο Netflix και έναν πρωτοεμφανιζόμενο ηθοποιό στην ελληνική τηλεόραση υπάρχει αρκετά μεγάλη απόκλιση. Και αυτό είναι λογικό, γιατί έχει να κάνει και με την προβολή. Μου έχει τύχει να πάρω αμοιβή που για τα ελληνικά δεδομένα θεωρείται πάρα πολύ υψηλή, ίσως και ακραία. Μου έχει τύχει, όμως, και να είναι απλώς λίγο καλύτερα από τα λεφτά στην Ελλάδα. Δεν ήταν όλες οι δουλειές μου στο εξωτερικό με τεράστιες αμοιβές» είπε χαρακτηριστικά.