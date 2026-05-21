Το σόι σου – επόμενο επεισόδιο: Ξαδέλφη του Βαγγέλη γεμίζει με ψέματα τους Χαμπέους προσπαθώντας να κρατήσει κρυφή την σχέση της

Εξελίξεις στο νέο επεισόδιο της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου που θα προβληθεί την Παρασκευή 22 Μαΐου, στις 21:00 το βράδυ.

Ο Βαγγέλης γυρνάει καταχαρούμενος στο σπίτι με την ξαδέρφη του, Κικίτσα, που συνάντησε τυχαία. Η Κικίτσα είναι μια στρυφνή χήρα, που, όπως ισχυρίζεται, ήρθε από τη Μεσσήνη, για να φροντίσει μια εγχειρισμένη κοντοχωριανή της, ως αποκλειστική. Μαζί της φέρνει στο Χαμπέικο, τον Μπάμπη, έναν κύριο που συστήνει ως μακρινό ξάδελφο. Μόνο η Αλίνα και ο Διονύσης καταλαβαίνουν πως η θεία κάτι κρύβει. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στo νέo επεισόδιo της γνωστής σειράς του Alpha, Το σόι σου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το σόι σου: Παρασκευή 22 Μαΐου 2026

Επεισόδιο 48: «Η χήρα το ‘σκασε» – Ο Βαγγέλης γυρνάει καταχαρούμενος στο σπίτι με την ξαδέρφη του, Κικίτσα, που συνάντησε τυχαία. Η Κικίτσα είναι μια στρυφνή χήρα, που, όπως ισχυρίζεται, ήρθε από τη Μεσσήνη, για να φροντίσει μια εγχειρισμένη κοντοχωριανή της, ως αποκλειστική. Μαζί της φέρνει στο Χαμπέικο, τον Μπάμπη, έναν κύριο που συστήνει ως μακρινό ξάδελφο. Όμως η αλήθεια απέχει πολύ από αυτά, όπως μαρτυρούν τα ρομαντικά μηνύματα που ανταλλάσσουν Κικίτσα και Μπάμπης… Μόνο η Αλίνα και ο Διονύσης καταλαβαίνουν πως η θεία κάτι κρύβει, μιας και προδίδεται από ένα… αμυγδαλέλαιο, που αγοράζει από εκείνους. Πόσο θα κρατηθεί κρυφό το ειδύλλιο της “ορκισμένης χήρας”; Και πώς θα αντιδράσουν οι Χαμπέοι όταν αποκαλυφθούν τα ψέματα της Κικίτσας;

Συντελεστές

Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης

Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα