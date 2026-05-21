Emily in Paris: H Έβελυν Καζαντζόγλου και η Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου συμμετέχουν στη σειρά

Στη Μύκονο παραμένουν οι συντελεστές της σειράς «Emily in Paris», όπου πραγματοποιούνται γυρίσματα για τον 5ο κύκλο. Το δημοφιλές σίριαλ του Netflix, με πρωταγωνίστρια τη Λίλι Κόλινς έχει αγαπηθεί πολύ και από το ελληνικό κοινό. Μάλιστα, οι θαυμαστές του στα νέα επεισόδια θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και δύο Ελληνίδες που κάνουν πέρασμα από το καστ.

Η είδηση αυτή είχε γίνει γνωστή εδώ και μερικές ημέρες, ωστόσο δεν είχαν αποκαλυφθεί τα ονόματα των δύο γυναικών. Η εκπομπή «Live News» παρουσίασε την Πέμπτη (21.05.2026) ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ, δείχνοντας τα πλάνα του Mykonos Live TV, από τα γυρίσματα του «Emily in Paris», στα οποία διακρίνονται εντυπωσιακές χορεύτριες, ο πρωταγωνιστής της σειράς και οι δύο Ελληνίδες που συμμετέχουν στα γυρίσματα.

Αυτές, λοιπόν, δεν είναι άλλες από το top model Έβελυν Καζαντζόγλου και την ηθοποιό Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου. Σημειώνεται ότι τα γυρίσματα θα διαρκέσουν έως το τέλος του μήνα.

Η αρχισυντάκτρια του tlife.gr, Κάλλια Καρτσάκη είχε μιλήσει στην εκπομπή του Νίκου Ευαγγελάτου, αποκαλύπτοντας σημαντικές λεπτομέρειες για τα γυρίσματα με τη Λίλι Κόλινς, την Άσλεϊ Παρκ, τον Λούκας Μπράβο και το υπόλοιπο καστ της σειράς.

«Θέλω να σου πω ότι ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο τα γυρίσματα, ενώ αυτή την ώρα συνεχίζονται κάποιες σκηνές με βοηθητικούς ηθοποιούς, όπως μάθαμε, είναι ο καλός συνάδελφος ο Χρήστος Κούτρας εκεί, μαζί με τον φωτογράφο μας τον Πέτρο Χόντο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια. Όταν μας κατάλαβαν, έβαλαν ομπρέλες μπροστά να καλύψουν τη Λίλι Κόλινς, τη συμπρωταγωνίστριά της, τον Λούκας Μπράβο. Εμείς όμως ξεκλέψαμε λίγο, κάποιες σκηνές, τις παρουσιάσαμε στο tlife.gr. Μάθαμε ότι οι βοηθητικοί ηθοποιοί, πληρώνονται καθημερινά 150 ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες μας, ένα μοντέλο από γνωστό σόου μόδας από προηγούμενες χρονιές, θα πάρει μέρος στα γυρίσματα αύριο και μεθαύριο και μία κοπέλα που δραστηριοποιείται με τον χώρο της μουσικής, με τις δημόσιες σχέσεις και έχει απασχολήσει με την προσωπική της ζωή, θα πάρει κι αυτή μέρος στα γυρίσματα. Δεν μας επιτρέπεται να πούμε τα ονόματα», αποκάλυψε ακόμα, σημειώνονται ότι οι γυναίκες που ανέφερε ότι θα πάρουν μέρος στη σειρά είναι Ελληνίδες», είχε αναφέρει για τη σειρά «Emily in Paris».