Άση Μπήλιου για Γιώργο Μαζωνάκη: Είχαμε συνεργαστεί στην πρώτη δισκογραφική εταιρεία του

Η Άση Μπήλιου βρέθηκε στο πλατό του «The Voice» στο εορταστικό επεισόδιο που προβλήθηκε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και μίλησε για την ιδιαίτερη σχέση της με τη μουσική. Αποκάλυψε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης, της ήταν γνωστός εδώ και δεκαετίες. Είχαν μάλιστα συνεργαστεί για ένα διάστημα.

«Η αλήθεια είναι ότι πριν την καριέρα μου, ως αστρολόγος, είχα μια άλλη καριέρα. Ως ραδιοφωνική παραγωγός. Ήμουν επίσης και σε δυο δισκογραφικές εταιρείες. Μία από αυτές ήταν η δισκογραφική εταιρεία που έκανε το πρώτο του άλμπουμ ο Γιώργος Μαζωνάκης» αποκάλυψε στο πλατό του «The Voice» η Άση Μπήλιου.

Η γνωστή αστρολόγος συνέχισε αμέσως μετά: «Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει κάτι… Αφού πήγα πίσω, με το τραγούδι που ερμήνευσα, στην πρώτη μου αγαπημένη, που ήταν η μουσική και εξακολουθεί να είναι, αλλά επαγγελματικά την άφησα, νιώθω την ανάγκη να πάω στην ομάδα του Γιώργου» ανέφερε η Άση Μπήλιου.

«Και να πω και κάτι άλλο, πέρα από αυτό το συναισθηματικό; Βρε, οι Ιχθύες έχουν περάσει με τον Κρόνο, τώρα, τρία χρόνια…» είπε η αστρολόγος στον Γιώργο Μαζωνάκη, με τον τραγουδιστή να της απαντάει: «Άμα σου πω τι έχω περάσει εγώ, θα σου πέσουν τα αυτιά. Σ’ αγαπάω».

Ο δημοφιλής τραγουδιστής επέλεξε να βάλει αυτιά ξωτικού στο εορταστικό επεισόδιο του «The Voice» και η εμφάνισή του, ήταν αδύνατον να περάσει απαρατήρητη.