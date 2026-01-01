Γιώργος Μαζωνάκης: Η ανατρεπτική εμφάνιση με αυτιά ξωτικού στο «The Voice» και η αινιγματική ανάρτηση για το 2026

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει συνηθίσει τους θαυμαστές του σε ανατρεπτικές εμφανίσεις κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, όμως στο εορταστικό επεισόδιο του «The Voice», την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, προχώρησε ένα βήμα παρακάτω. Ο δημοφιλής τραγουδιστής επέλεξε να βάλει αυτιά ξωτικού και κάθισε στην καρέκλα του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έζησε μέσα στο 2025 μια σειρά από δυσκολίες που ανέτρεψαν κατά διαστήματα τους ρυθμούς της ζωής του. Η πολυσυζητημένη διαμάχη με την οικογένειά του, ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαΐτειο το περασμένο καλοκαίρι, οι καταγγελίες του καλλιτέχνη για παρακολουθήσεις μέσα στο ίδιο του το σπίτι και η ολομέτωπη επίθεση του νεαρού μουσικού προ ημερών ήταν «σκόπελοι» που κλήθηκε να ξεπεράσει.

Το 2026 αισιοδοξεί πως θα είναι καλύτερο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξέρει να διαχειρίζεται τις δυσκολίες με τον δικό του τρόπο. Αποφασισμένος να μην το βάλει κάτω ποτέ. Να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών και να δώσει απαντήσεις για όλα όσα του καταλογίζονται. Ο κόσμος βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό του.

Λίγη ώρα μετά το ξεκίνημα του εορταστικού «The Voice», το «Χ» άρχισε να βομβαρδίζεται από μηνύματα αγάπης για τον δημοφιλή καλλιτέχνη. Οι περισσότεροι σχολίαζαν με χιούμορ την εικόνα του τραγουδιστή.

#TheVoiceGR πότε ήρθε ο ELF ,,

Που ναι ο Μαζωνάκης



Τι του κάνατε άτιμα ξωτικά ;; pic.twitter.com/nxFVe7khkO — manolis varnas (@lostintimeline) December 31, 2025

Ο Μαζωνάκης πήγε στον δόκτορα Βουλιδη #thevoicegr pic.twitter.com/sqPkYcdWhF — Μήτσος Κέιν (@Dim_edapos) December 31, 2025

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, λίγες ώρες πριν την έλευση του 2026, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Συγκεκριμένα, ο γνωστός τραγουδιστής ανέβασε στο προφίλ του δύο φωτογραφίες που τράβηξε στο γύρισμα που έκανε στον ΣΚΑΪ και σημείωσε: «Αν μ´ακούς… Ευλογημένη χρονιά».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Mazonakis Official (@georgemazonakis)

Προ ημερών, ο Γιώργος Μαζωνάκης βγήκε από το νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο ίδιος και χαιρέτησε τον κόσμο που περίμενε στην ουρά. «Θέλω να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που κάθε Πέμπτη και Σάββατο ζω ένα όνειρο» είχε αναφέρει σε πρόσφατη ανάρτησή του.