Αθηναΐς Νέγκα: Πιστεύω ότι δεν κάνω για την τηλεόραση – Δεν είμαι καθαρόαιμη παρουσιάστρια

Για τη σχέση που έχει με την τηλεόραση και για τα προσωπικά της έδωσε απαντήσεις η γνωστή δημοσιογράφος Αθηναΐς Νέγκα στη νέα της συνέντευξη την Παρασκευή (25.09.2026).

Σε δηλώσεις της στην κάμερα του «Happy Day», η Αθηναΐς Νέγκα εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν κάνει για την τηλεόραση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλο σημείο, αναφορικά με το αν θα έβλεπε τον εαυτό της και σε μία άλλη τηλεοπτική ζώνη, η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια είπε: «Επειδή δεν είμαι καθαρόαιμη παρουσιάστρια, δεν μπορώ να τοποθετήσω τον εαυτό μου τηλεοπτικά σε κάποια ζώνη, οπότε δε μπορώ να πω αν κάνω για κάτι ή όχι. Γενικά πιστεύω ότι δεν κάνω για την τηλεόραση».

«Το καλοκαίρι δεν έκανα ούτε ένα μπάνιο στη θάλασσα. Ήμουν σε πάρα πολύ κρύο. Νιώθω μελαγχολία το καλοκαίρι, δεν είμαι καλοκαιρινός τύπος. Χαίρομαι στο κρύο» είπε για το φετινό καλοκαίρι της.

«Ο σύντροφός μου δε με αφήνει να μιλάω πάρα πολύ για εκείνον», είπε τέλος για τον σύντροφό της.