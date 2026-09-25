Unabomber: Πρεμιέρα για τη νέα σειρά του Netflix – Ποιός ήταν ο Τεντ Καζίνσκι

Με αφορμή την πρεμιέρα σήμερα (25/09/26) της πολυδιαφημισμένης σειράς Unabomber στο Netflix, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ράσελ Κρόου ας κάνουμε ένα ταξίδι στα βουνά της Μοντάνα, για να θυμηθούμε ποιός ήταν ο διαβόητος Unabomber, ο κατά κόσμον Τεντ Καζίνσκι.

Ο Τεντ Καζίνσκι, ήταν μια πραγματική ιδιοφυΐα στα μαθηματικά. Έγινε δεκτός στο Harvard σε ηλικία 16 ετών και αργότερα καθηγητής στο Berkeley. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Χάρβαρντ, συμμετείχε σε ένα αμφιλεγόμενο ψυχολογικό πείραμα της CIA (μέρος του προγράμματος MKUltra), το οποίο περιλάμβανε έντονη ψυχολογική πίεση και ταπείνωση.

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Πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι αυτή η τραυματική εμπειρία λειτούργησε ως καταλύτης για την οριστική αποξένωσή του από την κοινωνία. Ωστόσο, το 1969 παραιτήθηκε από τη δουλειά του και αποσύρθηκε σε μια καλύβα στη Μοντάνα χωρίς ρεύμα ή τρεχούμενο νερό.

Εκεί ανέπτυξε μια ριζοσπαστική, αντικεφαλαιοκρατική και αντιτεχνολογική ιδεολογία, ζώντας εντελώς αυτόνομα και τρεφόμενος κυρίως από το κυνήγι και την καλλιέργεια. Η ιστορία του εκτός από το Netflix έχει δραματοποιηθεί και άλλες φορές.

Η τρομοκρατική δράση (1978–1995)

Για 17 χρόνια έστελνε αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς μέσω ταχυδρομείου ή τους τοποθετούσε σε πανεπιστήμια, αεροπορικές εταιρείες και τεχνολογικά κέντρα. Στόχος του ήταν να πλήξει όσους θεωρούσε υπεύθυνους για την εξάπλωση της τεχνολογίας, η οποία κατά τη γνώμη του κατέστρεφε την ανθρώπινη ελευθερία. Οι βόμβες του ήταν χειροποίητες, κατασκευασμένες με ξύλινα εξαρτήματα και εξαιρετικά προσεγμένες λεπτομέρειες ώστε να μην αφήνουν αποτυπώματα ή ίχνη DNA. Μάλιστα, το 1979 μια βόμβα του εξερράγη στον χώρο αποσκευών πτήσης της American Airlines, αναγκάζοντας το αεροπλάνο σε αναγκαστική προσγείωση και κινητοποιώντας αμέσως τις ομοσπονδιακές αρχές. Ο απολογισμός της δράσης του ήταν 3 νεκροί και 23 τραυματίες.

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Το μανιφέστο

Το 1995 απείλησε να συνεχίσει τις επιθέσεις, αν οι εφημερίδες The New York Times και The Washington Post δεν δημοσίευαν το κείμενό του με τίτλο «Η Βιομηχανική Κοινωνία και το Μέλλον της». Το εκτενές αυτό δοκίμιο αποτελούνταν από 35.000 λέξεις στις οποίες υποστήριζε ότι η τεχνολογική πρόοδος οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη στέρηση της ανθρώπινης αυτονομίας. Η απόφαση για τη δημοσίευσή του λήφθηκε μετά από κοινή σύσταση του FBI και του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια να αποφευχθούν νέες πολύνεκρες επιθέσεις. Οι αρχές επέτρεψαν τη δημοσίευση, ελπίζοντας ότι κάποιος θα αναγνώριζε το ύφος γραφής, όπου οι πράκτορες ανακάλυψαν εκατοντάδες σημειωματάρια, εξαρτήματα βομβών και μία έτοιμη προς αποστολή βόμβα.

Η σύλληψη και η καταδίκη

Ο αδελφός του, Ντέιβιντ Καζίνσκι, αναγνώρισε τις ιδέες και τις εκφράσεις του Ted στο μανιφέστο και ενημέρωσε το FBI. Η γυναίκα του Ντέιβιντ, Λίντα Πάτρικ, ήταν εκείνη που υποψιάστηκε πρώτη τον Τεντ και έπεισε τον σύζυγό της να συγκρίνει τα παλιά γράμματα του αδελφού του με το δημοσιευμένο κείμενο. Η πολύχρονη έρευνα —η ακριβότερη στην ιστορία του FBI μέχρι τότε— ολοκληρώθηκε στις 3 Απριλίου 1996 με τη σύλληψή του στην καλύβα του.

Ο Καζίνσκι ομολόγησε την ενοχή του για να αποφύγει τη θανατική ποινή και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης. Μεταφέρθηκε στη φυλακή υψηλής ασφαλείας ADX Florence στο Κολοράντο, όπου παρέμεινε στην απομόνωση για δεκαετίες. Πέθανε στη φυλακή το 2023 σε ηλικία 81 ετών, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο.

Η ιστορία του παραμένει μια από τις πιο σκοτεινές και περίπλοκες υποθέσεις στην ιστορία του εγκλήματος. Ο μαθηματικός που έγινε τρομοκράτης και έμεινε γνωστός ως Unabomber (ακρωνύμιο για το “University and Airline Bomber”), και η δράση του οποίου συγκλόνισε τις ΗΠΑ για σχεδόν δύο δεκαετίες, μπορεί να έχει πεθάνει, όμως η δράση του προκαλεί ακόμα ανατριχίλα και εμπνέει την τέχνη.

Στη σειρά του Netflix πρωταγωνιστούν οι Jacob Tremblay ως νεαρός Τεντ Καζίνσκι, Russell Crowe ως καθηγητής Χένρι Μάρεϊ, Shailene Woodley ως η πράκτορας του FBI Τζοάν Μίλερ και Annabelle Wallis ως Κριστιάνα Μόργκαν.