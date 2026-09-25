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Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δεν μου λείπει η τηλεόραση, έχω αφοσιωθεί στα παιδάκια μου

Πριν από μερικούς μήνες, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε ερωτηθεί για το ενδεχόμενο τηλεοπτικής της επιστροφής, με την ίδια να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι αρνητική
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου
Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου / NDP Photo
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Τη δική της απάντηση για το ενδεχόμενο να επιστρέψει σύντομα στην τηλεόραση έδωσε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου την Παρασκευή (25.09.2026).

Η κάμερα του ΑΝΤ1 συνάντησε την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου που απουσιάζει καιρό από την τηλεόραση όπου είχε βρεθεί ως παρουσιάστρια καθημερινής εκπομπής.

«Δεν έχω δει καθόλου τις εκπομπές της νέας σεζόν, δεν μου λείπει ιδιαίτερα. Έχω αφοσιωθεί στα παιδάκια μου, στην οικογένειά μου», δήλωσε αρχικά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

«Προσπαθώ να κάνω τις προπονήσεις μου, πρέπει να είμαι δυνατή για τα παιδιά. Οι μαμάδες πρέπει να προσέχουν τον εαυτό τους».

– Τηλεοπτικά θα επέστρεφες; Έχεις κάνει κουβέντες;

«Τώρα όχι», ξεκαθάρισε η παρουσιάστρια.

Πριν από μερικούς μήνες, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε ερωτηθεί για το ενδεχόμενο τηλεοπτικής της επιστροφής, με την ίδια να ξεκαθαρίζει πως δεν είναι αρνητική.

Η παρουσιάστρια είχε επισημάνει πως εφόσον προέκυπτε μία πρόταση που την ικανοποιούσε, θα σκεφτόταν να επανέλθει. Παρόλα αυτά, όπως είχε ξεκαθαρίσει, δεν αποτελεί για εκείνη αυτοσκοπό το να βρεθεί και πάλι στα τηλεοπτικά πλατό.

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