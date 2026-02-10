Media

Black out στο «Happy Day»: Στο σκοτάδι το πλατό της εκπομπής – Η αντίδραση της Σταματίνας Τσιμτσιλή

«Θα επανέλθει η γεννήτρια, θα βλέπουμε τα πλάνα, μέχρι στιγμής ακουγόμαστε κανονικά» είπε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή
Black out στο Happy Day

Ένα απρόοπτο σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Happy Day» του Alpha, το πρωί της Τρίτης (10-02-2026), όταν ξαφνικά σημειώθηκε black out και το πλατό βυθίστηκε στο σκοτάδι. Οι παρουσιαστές αντέδρασαν ψύχραιμα και συνέχισαν μέχρι να αποκατασταθεί η τάξη. Στον «αέρα» έπαιζαν πλάνα όσο οι τεχνικοί του σταθμού εργάζονταν.

Το black out στο «Happy Day», σημειώθηκε την ώρα που σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου. «Ώπα! Εντάξει, παιδιά… είναι αυτό που λέμε “συμβαίνουν αυτά στις τηλεοπτικές εκπομπές και στα live”», ανέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Θα επανέλθει η γεννήτρια, θα βλέπουμε τα πλάνα, μέχρι στιγμής ακουγόμαστε κανονικά, τα μικρόφωνά μας δουλεύουν; Είχαμε ένα θέμα με τα φώτα, οπότε θα βλέπετε τον Κώστα Τσουρό κι εγώ θα μιλάω. Σαν μεταγλώττιση ένα πράγμα», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του Alpha.

Η συζήτηση συνεχίστηκε κανονικά στο πάνελ του Happy Day. Δείτε τι συνέβη στο 02.45, στο επόμενο βίντεο.

Περίπου ένα λεπτό αργότερα, η βλάβη αποκαταστάθηκε και η ροή της εκπομπής προχώρησε χωρίς άλλα προβλήματα.

