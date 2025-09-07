Cinobo: Οι μεγάλες πρεμιέρες και σειρές που δεν πρέπει να χάσετε τον Σεπτέμβριο

Αποκλειστικές πρεμιέρες και ταινίες που έγιναν viral στα θερινά σινεμά (και όχι μόνο), φέρνει το Cinobo για τον Σεπτέμβριο. Μερικές ταινίες που πρόκειται να δούμε στις οθόνες μας είναι η γαλλική κωμωδία «Οι Μπαλκονάτες» και το τρυφερό «Ευχαριστούμε Για Την Συναλλαγή Σας».

Το Αχώριστοι (My Everything) της Αν-Σοφί Μπελί είναι σίγουρα μία από τις νέες ταινίες του Cinobo που θα αγαπήσουμε.

Για όσους θέλουν να περνούν τον χρόνο τους στον καναπέ τους με πίτσες και ποπ κόρν, το Cinobo φέρνει στις οθόνες μας και το δυναμικό κοινωνικό δράμα από την Ισπανία, τη σειρά «Συναίνεση» που στόχος της είναι να προβληματίσει και να εξετάσει τα όρια και τις ανθρώπινες σχέσεις.

Cinobo Πρεμιέρες

Αχώριστοι (My Everything)

Αν-Σοφί Μπελί

Η Μονά ζει με τον γιο της, Ζοέλ, που έχει διανοητική αναπηρία και εργάζεται σε ένα εξειδικευμένο κέντρο. Αγαπάει με πάθος μια συνάδελφό του, η οποία είναι επίσης διανοητικά ανάπηρη. Όταν μένει έγκυος, πρέπει να ληφθεί μια απόφαση και η στενή σχέση μεταξύ μητέρας και γιου κλονίζεται.

Διαθέσιμη στο Cinobo

Ευχαριστούμε Για Την Συναλλαγή Σας (Thank you for Banking with Us)

Λάιλα Άμπας

Ειπωμένη με χιούμορ και τρυφερότητα αλλά και με ξεκάθαρη πολιτική ματιά, η ταινία της Λάιλα Άμπας είναι ένα γλυκόπικρο, γεμάτο ένταση, σπιρτάδα και οξύ κριτικό πνεύμα φιλμ για τη γυναικεία ενδυνάμωση και την ανάγκη για αλλαγή.

Διαθέσιμη στο Cinobo

Οι Μπαλκονάτες (The Balconettes)

Νοεμί Μερλάν

Ένα κύμα καύσωνα προκαλεί αναβρασμό στη Μασσαλία και τρεις κοπέλες που συγκατοικούν ανακατεύονται χαρούμενα στις ζωές των γειτόνων τους από το μπαλκόνι τους. Μέχρι που ένα ποτό αργά το βράδυ με έναν σέξι γείτονα μετατρέπεται σε αιματηρή υπόθεση.

Διαθέσιμη από 16 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Βίωμα

Angel Saft

Η πρώτη συνεργασία των Angel Saft και Novel 729 μας ταξιδεύει στα βιώματα των ηρώων της, ζωντανεύοντας μια τρυφερή ιστορία για τη δύναμη της ψυχοθεραπείας. Μια ηχηρή υπενθύμιση πως ακόμη και τα βαθύτερα τραύματα μπορούν να επουλωθούν.

Διαθέσιμη από 23 Σεπτεμβρίου στο Cinobo

Rita

Παθ Βέγκα

Σεβίλλη. Η Ρίτα 7 και 5 ετών, μεγαλώνει σε μια εργατική οικογένεια. Η Ρίτα ονειρεύεται να πάει στην παραλία, αλλά στο σπίτι ισχύει πάντα ό,τι λέει ο πατέρας. Για πρώτη φορά, η Ρίτα αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι το σπίτι της γίνεται όλο και λιγότερο ασφαλές, ειδικά για τη μητέρα της.

Διαθέσιμη από 30 Σεπτεμβρίου στο Cinobo.

Σειρές

Συναίνεση (Querer)

Αλαούδα Ρουίθ δε Αθούα

Μετά από 30 χρόνια γάμου και την ανατροφή δύο παιδιών, η Μίρεν εγκαταλείπει το σπίτι της και κατηγορεί τον σύζυγό της για κατ’ εξακολούθηση βιασμό. Η συγκλονιστική αυτή καταγγελία ραγίζει τα θεμέλια της οικογένειας και φέρνει τα παιδιά αντιμέτωπα με ένα οδυνηρό δίλημμα: να πιστέψουν τη μητέρα τους ή να υπερασπιστούν τον πατέρα τους;

Διαθέσιμη στο Cinobo.