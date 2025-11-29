Cosmote TV: Διαθέσιμες οι νέες σεζόν των Landman, Detective Ricciardi και Blue Lights

Νέες πολυαναμενόμενους κύκλους αλλά και νέες σειρές ήρθαν αυτόν τον μήνα στο Cosmote TV. Landman, Blue Lights, Detective Ricciardi αλλά και Daddy Issues είναι λίγα από αυτά που μπορούμε να απολαύσουμε στην γνωστή και επιτυχημένη πλατφόρμα.

Αναλυτικά, στο Cosmote TV επέστρεψε «Landman», που μας μεταφέρει στον σκληρό κόσμο της βιομηχανίας πετρελαίου στο Δυτικό Τέξας. Η 2η σεζόν της σειράς του Τέιλορ Σέρινταν (Yellowstone Universe, Tulsa King), με πρωταγωνιστές τους Μπίλι Μπομπ Θόρτον (Fargo), Ντέμι Μουρ (The Substance) και Σαμ Έλιοτ (1883), έρχεται με νέα μυστικά, συμμαχίες και πολιτικές ίντριγκες.

Με νέους κύκλους επιστρέφουν, επίσης, το αστυνομικό δράμα «Blue Lights» (3 η σεζόν), που φέρνει νέες υποθέσεις και ηθικά διλήμματα για τους αξιωματικούς του Μπέλφαστ, το αστυνομικό-υπερφυσικό «Detective Ricciardi» (3 η σεζόν), που μας μεταφέρει στη «σκοτεινή» Νάπολη της δεκαετίας του ‘30, καθώς και η κωμωδία «Daddy Issues» (2 η σεζόν), με τους Έιμι Λου Γουντ (Sex Education) και Ντέιβιντ Μόρισεϊ (The Walking Dead).

Στις νέες αφίξεις του μήνα, συγκαταλέγεται το επικό δράμα «War of the Kingdoms (a.k.a. Hagen)», καθώς και το «Trespasses», το οποίο επικεντρώνεται σε έναν απαγορευμένο έρωτα στη Βόρεια Ιρλανδία του 1975. Τον Νοέμβριο θα κάνει, επίσης, πρεμιέρα το «Summerwater», ένα θρίλερ με φόντο τη γραφική Σκωτία, η κωμωδία «Crutch» με τον Τρέισι Μόργκαν (30 Rock) και το βασισμένο σε αληθινά γεγονότα «Prisoner 951», με μέρος των γυρισμάτων του να έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

Κάθε νέο επεισόδιο των σειρών, αμέσως μετά την προβολή του στα κανάλια της Cosmote TV (COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), θα είναι διαθέσιμο μέσα από τον δωρεάν, On Demand κατάλογο ταινιών και σειρών της.

Στον ίδιο κατάλογο θα διατεθούν και οι προηγούμενοι κύκλοι των σειρών που επιστρέφουν με νέα επεισόδια.

War of the Kingdoms (a.k.a. Hagen)

Διαθέσιμα τα πρώτα επεισόδια

Η υπόθεση περιστρέφεται γύρω από τον Hagen, έναν πιστό στρατιώτη και διοικητή, ο οποίος βρίσκεται σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι καθήκοντος και επιθυμίας. Από τη μία η αφοσίωση στον θρόνο, από την άλλη η μυστική του αγάπη για την πριγκίπισσα Kriemhild.

Όταν απειλές από εξωτερικές δυνάμεις, εισβάλλουν στο βασίλειο, ο Hagen θα αναγκαστεί να επιλέξει τον δρόμο που θα ακολουθήσει.

Detective Ricciardi

3η σεζόν

Διαθέσιμα τα πρώτα επεισόδια

Ο επιθεωρητής Ριτσάρντι ερευνά τον φόνο του πατέρα Άντζελο, που βρέθηκε νεκρός στην ακροθαλασσιά, με τα ίχνη να οδηγούν σε ισχυρές οικογένειες και σε καλά κρυμμένα μυστικά.

Τrespasses

Διαθέσιμα τα πρώτα επεισόδια

Βόρεια Ιρλανδία, 1975. Μια Καθολική δασκάλα γνωρίζει έναν παντρεμένο Προτεστάντη δικηγόρο και ξεκινούν έναν απαγορευμένο έρωτα. Σε μια κοινωνία διχασμένη, όπου ακόμα και τα αδιάκριτα λόγια μπορεί να κοστίσουν ζωές, η σχέση τους εξελίσσεται μέσα σε φόβο, καχυποψία και κίνδυνο.

Landman

2η σεζόν

Διαθέσιμα τα πρώτα επεισόδια

Στη νέα σεζόν, ο Τόμι Νόρις (Μπίλι Μπομπ Θόρτον) γίνεται αντιπρόεδρος και κληρονόμος της M‑Tex Oil. Η Κάμι (Ντέμι Μουρ) αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην εταιρεία, και η συνεργασία της με τον Τόμι οδηγεί σε συγκρούσεις. Παράλληλα, οι εντάσεις με την Άντζελα (Άλι Λάρτερ) και τον αρχηγό του καρτέλ Γακλίνο (Άντι Γκαρσία) κλιμακώνονται. Πρεμιέρα 24 ώρες μετά την Αμερική: Δευτέρα 17/11, 22.00, COSMOTE SERIES HD.

Crutch

Διαθέσιμα τα πρώτα επεισόδια

Ο Τρέισι Μόργκαν υποδύεται τον Φρανκ Κράτσφιλντ, χήρο ιδιοκτήτη καταστήματος στο Χάρλεμ που ονειρεύεται μια ήρεμη ζωή. Όταν o γιος και η κόρη του επιστρέφουν στο πατρικό, ξεκινά μια νέα καθημερινότητα γεμάτη συγκρούσεις, χιούμορ και οικογενειακές δοκιμασίες.

Summerwater

Διαθέσιμα όλα τα επεισόδια

Η σειρά παρακολουθεί τις εντάσεις που σιγοβράζουν ανάμεσα στους παραθεριστές μιας απομονωμένης σκωτσέζικης λίμνης και εξετάζει τη φύση του ανθρώπου σε διαφορετικές γενιές. Κάθε επεισόδιο εστιάζει σε έναν ή δύο από τους χαρακτήρες, από μικρά παιδιά και ερωτευμένα ζευγάρια, μέχρι ηλικιωμένους γεμάτους αναμνήσεις, δημιουργώντας ένα ανατρεπτικό και πάντα συναρπαστικό πορτρέτο της σύγχρονης Βρετανίας.

Blue Lights

3η σεζόν

Διαθέσιμα όλα τα επεισόδια

Ένα χρόνο μετά την πτώση των Μακιντάιρ, το Μπέλφαστ γεμίζει από αντίπαλες συμμορίες που διεκδικούν κυριαρχία. Η Γκρέις, η Άννι και ο Τόμι ωριμάζουν ως αστυνομικοί, αλλά δοκιμάζονται από επικίνδυνους ταραχοποιούς και προσωπικά διλήμματα.

Prisoner 951

Διαθέσιμα τα πρώτα επεισόδια

Η σειρά βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Ναζανίν Ζαγκάρι-Ράτκλιφ, μιας Βρετανοϊρανής γυναίκας που κρατήθηκε άδικα στο Ιράν για έξι χρόνια, κατηγορούμενη για κατασκοπεία.

Η παραγωγή του BBC One εστιάζει τόσο στην ψυχολογική και σωματική δοκιμασία της Ναζανίν όσο και στον αδιάκοπο αγώνα του συζύγου της, Ρίτσαρντ, για την απελευθέρωσή της.

Daddy Issues

2η σεζόν

Διαθέσιμα τα πρώτα επεισόδια

Με τον ερχομό του μωρού, η Τζέμα και ο «αδέξιος» πατέρας της, Μάλκολμ, μπαίνουν σε ακόμη μεγαλύτερο οικογενειακό χάος.

Η επιστροφή της μητέρας της Τζέμα, Νταβίνα, και η εμφάνιση του επιβλητικού παππού Τζάκι αναστατώνουν τις ισορροπίες, οδηγώντας το αταίριαστο δίδυμο σε νέες, ξεκαρδιστικές καταστάσεις.