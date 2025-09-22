COSMOTE TV: Νέα σεζόν γεμάτη blockbusters, καθηλωτικές σειρές και το πολυαναμενόμενο «Ριφιφί»

Η φετινή τηλεοπτική σεζόν έχει ξεκινήσει δυναμικά με τους θεατές να έχουν στη διάθεσή τους μία πληθώρα επιλογών: σειρές που συζητιούνται παγκοσμίως, κινηματογραφικές πρεμιέρες με αστέρες πρώτης γραμμής και ελληνικές παραγωγές που συνδυάζουν υψηλή αισθητική με συναρπαστικές ιστορίες. Από τις πολυαναμενόμενες επιστροφές αγαπημένων τίτλων μέχρι τις ολοκαίνουργιες δημιουργίες που φιλοδοξούν να κερδίσουν το κοινό, η μικρή οθόνη μετατρέπεται και φέτος σε έναν ατελείωτο προορισμό ψυχαγωγίας.

Μέσα σε αυτό το πλούσιο τηλεοπτικό τοπίο, η COSMOTE TV υποδέχεται τη νέα σεζόν με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε γούστο: χολιγουντιανά blockbusters, πολυβραβευμένες διεθνείς σειρές, ελληνικές παραγωγές υψηλών προδιαγραφών και πλούσιο παιδικό περιεχόμενο. Οι τηλεθεατές θα έχουν «τόσα πολλά να δουν, τόσα πολλά να πουν» με προορισμό τα κινηματογραφικά κανάλια παραγωγής COSMOTE TV (COSMOTE CINEMA 1HD, COSMOTE CINEMA 2HD, COSMOTE SERIES HD, COSMOTE SERIES MARATHON HD), καθώς και τον δωρεάν, On Demand κατάλογό της.

Κινηματογραφικές πρεμιέρες με all-star cast

Η νέα σεζόν ανοίγει με δυνατές κινηματογραφικές πρεμιέρες και μεγάλα ονόματα του Χόλυγουντ. Το οσκαρικό «Κονκλάβιο» με τον Ρέιφ Φάινς, η υποψήφια για Όσκαρ ταινία «Το Κορίτσι με τη Βελόνα» και το «Μαθήματα από έναν Πιγκουίνο» με τον Στίβεν Κούγκαν και η «Ληστεία του Αιώνα 2» με τον Τζέραρντ Μπάτλερ, είναι ήδη διαθέσιμα στην On Demand υπηρεσία της COSMOTE TV. Ο Σεπτέμβριος θα κλείσει με την πανελλαδική πρεμιέρα της ταινίας «Υπάρχω», μία από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, σε συμπαραγωγή COSMOTE TV, με τους Χρήστο Μάστορα, Κλέλια Ρένεση και Ασημένια Βουλιώτη (Κυριακή 28/9, 21.00, COSMOTE CINEMA 1HD).

Στη διάρκεια της χρονιάς, οι συνδρομητές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το φινάλε του «Επικίνδυνη Αποστολή: Η Εσχάτη Τιμωρία» με τον Τομ Κρουζ, το «Locked» με τον Άντονι Χόπκινς, το «Ένας Απλός Άνθρωπος» με τον Τζέισον Στέιθαμ, την «Ιεροτελεστία» με τον Αλ Πατσίνο και το «The Surfer» με τον Νίκολας Κέιτζ.

Νέες σειρές και πολυαναμενόμενες επιστροφές

Στις νέες διεθνείς παραγωγές του Σεπτεμβρίου ξεχωρίζουν το «NCIS: Tony & Ziva», το «Cold Water», το «In Flight» και το βασισμένο σε αληθινά γεγονότα «I Fought the Law». Παράλληλα, επιστρέφουν με νέους κύκλους οι δημοφιλείς σειρές «The Walking Dead: Daryl Dixon» (3η σεζόν), «H.I.P» (5ος κύκλος – Β’ μέρος) και «Tulsa King» (3η σεζόν).

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα της COSMOTE TV κατέχει το τηλεοπτικό σύμπαν του Τέιλορ Σέρινταν, με τα νέα spin-offs του «Yellowstone», «The Dutton Ranch» και «The Madison», με τους Μισέλ Φάιφερ, Μάθιου Φοξ και Πάτρικ Τζ. Άνταμ, να έρχονται μέσα στη σεζόν, όπως και η 2η σεζόν του «Landman» με τους Μπίλι Μπομπ Θόρντον, Ντέμι Μουρ και Άντι Γκαρσία. Από τα highlights της σεζόν δεν λείπει η πρεμιέρα του «Anne Rice’s Talamásca: The Secret Order», που ολοκληρώνει την τριλογία του Immortal Universe, ενώ σε Α’ τηλεοπτική προβολή έρχονται επίσης οι σειρές «Boston Blue», «The Hack» με τους Ντέιβιντ Τέναντ και Ρόμπερτ Κάρλαϊλ, «Hotel Costiera» με τον Τζέσε Ουίλιαμ, καθώς και οι σειρές εποχής «Sandokan» και «War of the Kingdoms». Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το BBC, η COSMOTE TV θα μεταδώσει αποκλειστικά τη νέα αστυνομική σειρά «Lynley», την επιστροφή του «Blue Lights» (3ος κύκλος) και το «The Split Up», spin-off της σειράς «The Split».

Με νέες σεζόν επιστρέφουν, επίσης, τα δημοφιλή «FBI» (8η σεζόν), «Watson» (2η σεζόν), «NCIS: Origins» (2η σεζόν), «Ghosts» (5η σεζόν), «Elsbeth» (3η σεζόν), «Fire Country» (4η σεζόν), «Colin from Accounts» (3η σεζόν), η 2η σεζόν του reboot της δραματικής-δικαστικής σειράς των 90’s «Matlock» με τη βραβευμένη με Όσκαρ Κάθι Μπέιτς κ.ά.

Επένδυση στην ελληνική μυθοπλασία

Η COSMOTE TV επενδύει δυναμικά στη μυθοπλασία, παρουσιάζοντας νέες παραγωγές και συμπαραγωγές της. Ειδικότερα, μέσα στο 2025 θα κάνει πρεμιέρα η νέα ελληνική σειρά μυθοπλασίας της COSMOTE TV, «Ριφιφί», σε σενάριο των Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή και σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια. Η σειρά 6 επεισοδίων είναι εμπνευσμένη από την περίφημη ληστεία του 1992 σε τράπεζα της Αθήνας, συνδυασμένη με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας. Στο καστ συμμετέχουν οι Ευαγγελία Μουμούρη, Πάνος Βλάχος, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Δήμος Γιγαντάκης και Αχιλλέας Ζέρβας.

Παράλληλα, έχει ήδη κάνει πρεμιέρα η συμπαραγωγή «Κακές Ιδέες». Με ένα εντυπωσιακό καστ (Διονύσης Ατζαράκης, Θανάσης Αλευράς, Μαίρη Συνατσάκη, Θωμάς Ζάμπρας, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Μαρία Καβογιάννη, Γιάννης Μποσταντζόγλου και πολλοί άλλοι) και σκηνές καταιγιστικής δράσης, η κωμική σειρά των Διονύση Ατζαράκη και Θωμά Ζάμπρα φέρνει φρέσκο αέρα στην ελληνική τηλεοπτική κωμωδία. Κάθε νέο επεισόδιο προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23.00 στο COSMOTE CINEMA 1HD.

Παιδικό πρόγραμμα για ατελείωτη διασκέδαση

Οι μικροί φίλοι της COSMOTE TV θα απολαύσουν τη νέα σεζόν πλούσιο παιδικό πρόγραμμα, γεμάτο φαντασία, περιπέτεια και υπερήρωες. Στα 6 παιδικά κανάλια της πλατφόρμας (Disney Channel, Disney Junior, Nickelodeon, Baby TV, SMILE και duck TV) προβάλλονται καθημερινά αγαπημένες σειρές και ταινίες, ενώ στο COSMOTE CINEMA 1HD, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν πρεμιέρες ταινιών, όπως το «Σκυλάκια στην Όπερα» και «Ο Πειρατής Μαυροδόντης και η Κόμισσα του Γκρελ». Παράλληλα, στον δωρεάν Οn Demand κατάλογο της COSMOTE TV περιλαμβάνονται πάνω από 3.500 επεισόδια παιδικών σειρών, καθώς και περιεχόμενο από τις υπηρεσίες Nick+ και duck TV, με δημοφιλείς σειρές από το Disney και το Disney Junior.

COSMOTE TV & Netflix: Ο απόλυτος συνδυασμός ψυχαγωγίας

Οι συνδρομητές της COSMOTE TV που έχουν επιλέξει ένα από τα συνδυαστικά πακέτα «COSMOTE TV & Netflix» θα έχουν την δυνατότητα να δουν τις πιο πολυσυζητημένες νέες κυκλοφορίες και τις πολυαναμενόμενες πρεμιέρες των επόμενων μηνών. Ήδη στην streaming υπηρεσία του Netflix είναι διαθέσιμη η 3η και τελευταία σεζόν του «Squid Game», η 2η σεζόν του «Wednesday», η ταινία μυστηρίου «The Thursday Murder Club» με την Έλεν Μίρεν και τον Πιρς Μπρόσναν, καθώς και η νέα σειρά «Black Rabbit» με τους Τζέισον Μπέιτμαν και Τζουντ Λο.

Μέσα στο φθινόπωρο ξεχωρίζουν οι ταινίες «Steve» (3/10) με τον Κίλιαν Μέρφι, το «The Woman in Cabin 10» (10/10) με την Κίρα Νάιτλι και το «Frankenstein» (7/11) σε σκηνοθεσία του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο, με τους Οσκαρ Άιζακ και Τζέικομπ Ελόρντι. Στις πολυαναμενόμενες σειρές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, το «House of Guinness» (25/9) από τον δημιουργό του «Peaky Blinders» Στίβεν Νάιτ, καθώς και η επιστροφή του «Stranger Things» (26/11, 25/12, 1/1) με την 5η και τελευταία σεζόν της σειράς-φαινομένου.