Eurovision 2026: Ο Akylas δεύτερος στα στοιχήματα με το «Ferto» πριν τον πρώτο ημιτελικό

Η Eurovision του 2026 πλησιάζει και ο Akylas δείχνει πανέτοιμος, να ανέβει στο “Wiener Stadthalle” της Αυστρίας και να διεκδικήσει το εισιτήριο για τον Μεγάλο Τελικό του 70ου Διαγωνισμού Τραγουδιού, με το “Ferto”, που παίρνει θέση ανάμεσα στα φαβορί.

Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Μαΐου 2026, με τον Akylas να εμφανίζεται τέταρτος στη σειρά. Στον ίδιο ημιτελικό συμμετέχουν χώρες όπως η Σουηδία, η Ιταλία και η Φινλανδία, που επίσης θεωρούνται ισχυροί ανταγωνιστές. Ο δεύτερος ημιτελικός θα διεξαχθεί την Πέμπτη 14 Μαΐου, με 18 χώρες να διεκδικούν την πρόκριση. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ουκρανία.

Η Ελλάδα και ο Akylas βρίσκεται ψηλά στις στοιχηματικές εταιρίες και έχει ισχυρή δυναμική, μεταξύ των 35 χωρών που συμμετέχουν στη φετινή Eurovision. Αν και είχε μια μικρή πτώση το προηγούμενο διάστημα, το “Ferto” φιγουράρει αυτή την περίοδο στη δεύτερη θέση της λίστας των φαβορί στον τελικό, σε απόδοση (περίπου στο 4,5).

Η Φινλανδία παρουσιάζεται ως το φαβορί από τις στοιχηματικές για την κατάκτηση της φετινής Eurovision, (απόδοση μεταξύ 2,2 με 2,5). Δανία, Γαλλία και Αυστραλία εμφανίζονται να συμπληρώνουν την πρώτη τετράδα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στοιχηματικών εταιριών.

Θυμίζουμε ότι ο τελικός της Eurovision θα γίνει το Σάββατο 16 Μαΐου, όταν 25 χώρες θα ανέβουν στη σκηνή για τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης. Περιλαμβάνονται οι 20 που θα προκριθούν από τους ημιτελικούς, αλλά και οι λεγόμενες “Big Five” (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο) μαζί με τη διοργανώτρια Αυστρία.