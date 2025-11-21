Media

Δάφνη Καραβοκύρη: «Φοβήθηκα ότι ο Απόστολος Γκλέτσος μπορεί να σήκωνε το χέρι του στη Σοφία Μουτίδου»

«Μετάνιωσα που δεν τοποθετήθηκα και δεν υπήρξα δίπλα στη Σοφία» λέει η Δάφνη Καραβοκύρη
«Δεν μπορούμε να αφήσουμε πίσω το περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο», είπε η Δάφνη Καραβοκύρη.

Η Δάφνη Καραβοκύρη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή Buongiorno την Παρασκευή (21.11.2025), όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για τα νούμερα τηλεθέασης, αλλά και για τον Απόστολο Γκλέτσο, ο οποίος αποχώρησε αιφνιδίως από την εκπομπή Real View, με την την on air αντιπαράθεσή του με τη Σοφία Μουτίδου.

«Είναι σπάνιο να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου σε ένα τηλεοπτικό προϊόν», είπε αρχικά η Δάφνη Καραβοκύρη.

Η Δάφνη Καραβοκύρη είπε στη συνέχεια: «Ο μπαμπάς μου είναι σαν αετός, είναι αυστηρός και μου πάει κόντρα. Εύχομαι να μη μου τύχει ποτέ η αρρώστια του να παρακολουθώ τα νούμερα τηλεθέασης.

Η εκπομπή μας δίνει τη δυνατότητα να απαντήσουμε δημοσίως και αυτό δεν έχει την κατινιά να στέλνεις μήνυμα».

Η Δάφνη Καραβοκύρη ανέφερε επίσης: «Δεν μπορούμε να αφήσουμε πίσω το περιστατικό με τον Απόστολο Γκλέτσο. Μετάνιωσα που δεν τοποθετήθηκα και δεν υπήρξα δίπλα στη Σοφία. Εγώ όντως φοβήθηκα ότι μπορεί να σήκωνε το χέρι του, όπως και είπε ότι θα κάνει, στη Σοφία».

