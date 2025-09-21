Δέσποινα Καμπούρη: Ο Σταύρος Μπαλάσκας μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι λίγο περίεργα αλλά νομίζω ότι το λύσαμε

Για τη νέα της συνεργασία με τον Γιώργο Λιάγκα στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1 καθώς και το σχόλιο που δέχθηκε on air από τον Σταύρο Μπαλάσκα, πριν από λίγα 24ωρα, μίλησε η Δέσποινα Καμπούρη στην κάμερα της εκπομπής “Weekend Live” το μεσημέρι της Κυριακής στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ.

“Πάντα η αρχή είναι δύσκολη και για μένα ήταν λίγο δυσκολότερη, γιατί είμαι στη φουρνιά των καινούργιων στην εκπομπή. Όταν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σε μια ομάδα, ακόμα και στη ζωή μας έξω, σε μια συζήτηση, πρέπει να βρεις τον κατάλληλο χρόνο και την κατάλληλη στιγμή για να κάνεις την παρέμβαση σου για να μη δημιουργείται αυτή η οχλαγωγία που πολλές φορές είναι πάρα πολύ ενοχλητική για τον κόσμο” παραδέχθηκε αρχικά η Δέσποινα Καμπούρη.

“Εγώ παραείμαι διακριτική αλλά τώρα, σιγά σιγά, μπαίνω στο κλίμα και νομίζω ότι σιγά σιγά θα γίνουν όλα όπως πρέπει”.

“Καλό είναι όλοι να οριοθετούμαστε με έναν τρόπο. Όλοι εν τη ρύμη του λόγου μπορεί να ξεφύγουμε λίγο. Ο Σταύρος Μπαλάσκας είναι χειμαρρώδης, υπερβολικά αυθόρμητος θα έλεγα πολλές φορές και λέει τα πράγματα όπως τα σκέφτεται χωρίς να τα περνάει από φίλτρο”.

“Κάποιες φορές περνάει στον κόσμο αυτό, κάποιες φορές μπορεί να σε κάνει να αισθάνεσαι λίγο περίεργα αλλά νομίζω ότι το λύσαμε” υπογράμμισε, παράλληλα, η Δέσποινα Καμπούρη.