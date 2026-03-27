Δέσποινα Τσόκου: Το δελτίο ειδήσεων δεν με τραβά, τουλάχιστον ακόμη, με ελκύουν οι ενημερωτικές εκπομπές

Η Δέσποινα Τσόκου μίλησε για την αυτοαναφορικότητα που πλέον κυριαρχεί, πολλές φορές, στις εκπομπές και στην αδυναμία που έχει στις ενημερωτικές εκπομπές.

Η δημοσιογράφος Δέσποινα Τσόκου αναφέρθηκε κα στα στερεότυπα γύρω από την ωραία εμφάνιση μιας γυναίκας στη νέα εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Real life και την δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα.

Ακολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της:

Που αποδίδεις τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η τηλεόραση;

Πρόκειται για ένα σύμπλεγμα παραγόντων. Από τη μία, υπάρχει η γενικότερη εξέλιξη των μέσων, καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι απομακρύνονται από την τηλεόραση και στρέφονται στα social media. Από την άλλη, υπάρχει και ευθύνη των ίδιων των ανθρώπων της τηλεόρασης. Συχνά παραμένουμε εγκλωβισμένοι σε μια αυτοαναφορικότητα ή παρουσιάζουμε πράγματα με έναν παλαιότερο τρόπο, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε πλήρως τη δυναμική της εποχής.

Είναι στόχος ένα δελτίο ή μια εκπομπή;

Το δελτίο ειδήσεων δεν με τραβά, τουλάχιστον ακόμη. Αλλά με ελκύουν οι ενημερωτικές εκπομπές. Αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει.

Έχει ξεπεραστεί το στερεότυπο ότι μια γυναίκα στην τηλεόραση κρίνεται περισσότερο για την εικόνα της;

Ακόμη και αν δεν έχει ξεπεραστεί πλήρως, πλέον δύσκολα θα το πει κάποιος ανοιχτά. Έχω ακούσει ότι σε κάποιες περιπτώσεις εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά εγώ προσωπικά δεν το έχω αντιμετωπίσει. Πιστεύω ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, από τον τρόπο που μιλάς και το τι εκπροσωπείς, γίνεται ξεκάθαρο ποιος είσαι και τι πρεσβεύεις.