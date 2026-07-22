Δήμητρα Κολλά: «Έπαθα κατάθλιψη όταν ο γιατρός μου είπε ότι δεν μπορώ να συνεχίσω τον χορό»

«Βγήκα μόνη μου από την κατάθλιψη, θέλω να είμαι υγιής πια» είπε η Δήμητρα Κολλά.

Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα αργά» και την Αθηναϊδα Νέγκα παραχώρησε η Δήμητρα Κολλά.

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Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια, αλλά και στην κατάθλιψη που έπαθε όταν αναγκάστηκε να αφήσει το μπαλέτο…

«Η κατασκευή μου δεν ήταν για κλασικό χορό, αλλά ήμουν προσηλωμένη σε αυτόν τον στόχο. Ήμουν πάντα τσουπωτό παιδί και από 8 χρονών δεν ήταν η κατασκευή μου. Είχα πάνω μου κρέας.

Ο δάσκαλός μου μού είπε ότι είσαι καλή, αλλά πρέπει να αποφασίσεις αν αγαπάς περισσότερο τον χορό ή τα γλυκά. Ήταν ο πιο γλυκός τρόπος να με προσβάλει», είπε αρχικά η Δήμητρα Κολλά.

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Η Δήμητρα Κολλά πρόσθεσε στη συνέχεια: «Έπαθα διαστρέμματα και στα δύο μου πόδια, έχω βγάλει δύο φορές το δεξί μου γόνατο κλπ… Έχω αρκετά πράγματα που έχουν γίνει από τον χορό. Ο γιατρός μου είπε ότι δεν μπορώ να συνεχίσω να το κάνω, έπαθα κατάθλιψη.

Κλείνοντας, η Δήμητρα Κολλά είπε: «Έχω βγει από την κατάθλιψη μόνη μου, θέλω να είμαι υγιής πια».