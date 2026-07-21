Τίνα Μιχαηλίδου: «Μεγάλο μου απωθημένο είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, θα ήθελα να συνεργαστούμε»

Για την πορεία της στον χώρο της δημοσιογραφίας τόσο μπροστά όσο και πίσω από τις κάμερες μίλησε η δημοσιογράφος Τίνα Μιχαηλίδου, σημειώνοντας ότι θα ήθελε να συνεργαστεί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Η Τίνα Μιχαηλίδου έδωσε συνέντευξη στο Λοιπόν και τα είπε όλα στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

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«Όλα αυτά τα χρόνια δεν έπεσα ποτέ στην παγίδα του να γλείψω για να υπάρχω. Αυτό για μένα είναι μεγάλο παράσημο», δήλωσε η γνωστή δημοσιογράφος και αρχισυντάκτρια της εκπομπής «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ.

Μιλώντας για δύσκολες στιγμές on air, η γνωστή δημοσιογράφος σημείωσε: «Έχω θέμα με το πρωινό ξύπνημα και πέρσι στις καλοκαιρινές εκπομπές που ήταν 7 – 11 έπρεπε να ξυπνάω από τις 3. Το να πρέπει, λοιπόν, ο εγκέφαλος να λειτουργεί από τόσο νωρίς δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Γενικά έχω υπάρξει σε συνεργασίες που σχολίαζαν στον αέρα τελείως διαφορετικά από αυτά που έχουμε συμφωνήσει, αλλά το έχω συνηθίσει. Δεν με εντυπωσιάζει μετά από 20 χρόνια ο αιφνιδιασμός στον αέρα, είναι κάτι που το διαχειρίζομαι. Το πρωινό ξύπνημα είναι, πάντως, κάτι που δεν ξεπερνιέται και με ζορίζει».

«Μεγάλο μου απωθημένο είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου που είναι φίλος μου και θα ήθελα κάποια στιγμή να συνεργαστούμε. Το είχα πει και στην εκπομπή του όταν με κάλεσε. Τον αγαπάω πάρα πολύ και τον θαυμάζω. Σίγουρα οι δρόμοι μας δεν είναι πολύ κοινοί· εγώ πήρα αυτόν της ενημέρωσης, ενώ ο Γρηγόρης έχει ταυτίσει το όνομά του με την ψυχαγωγία. Ο Παύλος Τσίμας είναι ένας άνθρωπος που θαυμάζω και εκτιμώ βαθιά. Έχει μια πραότητα και βαθιά γνώση και σου περνάει την πληροφορία…», εξομολογήθηκε ακόμα.

«Μανιακή δεν είμαι με τα ποσοστά τηλεθέασης. Βέβαια, πάντως, κοιτάμε τα νούμερα, είναι η δουλειά μας. Θεωρώ ότι είναι ένας ωραίος αριθμός για να σταθμίσεις τη δουλειά σου, όχι όμως και να την ορίσεις. Χρειάζεται ψυχραιμία. Η ευλογία είναι ότι με τον Γιάννη Ντσούνο και τον Χρήστο Κούτρα έχουμε μια πολύ όμορφη συνεργασία και στις δύσκολες μέρες γινόμαστε πιο ενωμένοι και πιο ομάδα. Τα υπολογίζουμε λοιπόν τα ποσοστά τηλεθέασης, αλλά δεν μας επηρεάζουν», είπε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η Τίνα Μιχαηλίδου.