Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Τότε ήταν μια δύσκολη εποχή για μένα, λόγω της μητέρας μου»

Μία νέα εξομολόγηση, μέσω του Instagram, αποφάσισε να κάνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής του που ήταν όταν έχασε – πριν από μερικούς μήνες – τη μητέρα του.
Ο γνωστός παρουσιαστής την Τρίτη (21.07.2026) δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο και αναφέρθηκε στην εκπομπή «Moments» στην οποία ήταν καλεσμένος. Μάλιστα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε ότι τότε είχε χάσει τη μαμά του και βρισκόταν σε περίοδο πένθους.
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Ο γνωστός παρουσιαστής τόνισε ακόμα πως είχε περάσει πάρα πολύ ωραία με τη φιλοξενία της Ζέτας Μακρυπούλια στην εκπομπή της.
«Ανέβασε η Foss πριν λίγες ώρες αυτό το βιντεάκι από την εκπομπή “Moments”… Και θυμήθηκα πόσο ωραία περάσαμε αν και ήταν μία δύσκολη εποχή για μένα λόγω της μητέρας μου, όμως η υπέροχη Ζέτα και η υπέροχη ομάδα της εκπομπής αλλά και η Foss που είναι μια καταπληκτική εταιρεία δημιούργησε κάτι που θα θυμάμαι μια ζωή…
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Και να και ο Αντώνης, ο Αντώνης μας, ο Αντώνης σας, ο φίλος μιας ζωής, χωρίς πολλά λόγια και τυμπανοκρουσίες, πάντα δίπλα στα καλά και στα άσχημα…», έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.