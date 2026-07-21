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Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Τότε ήταν μια δύσκολη εποχή για μένα, λόγω της μητέρας μου»

Η ανάρτηση του παρουσιαστή στο Instagram
Γρηγόρης Αρναούτογλου
O Γρηγόρης Αρναούτογλου / NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ
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Μία νέα εξομολόγηση, μέσω του Instagram, αποφάσισε να κάνει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Ο γνωστός παρουσιαστής αναφέρθηκε σε μία δύσκολη περίοδο της ζωής του που ήταν όταν έχασε – πριν από μερικούς μήνες – τη μητέρα του.

Ο γνωστός παρουσιαστής την Τρίτη (21.07.2026) δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο και αναφέρθηκε στην εκπομπή «Moments» στην οποία ήταν καλεσμένος. Μάλιστα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε ότι τότε είχε χάσει τη μαμά του και βρισκόταν σε περίοδο πένθους. 

Ο γνωστός παρουσιαστής τόνισε ακόμα πως είχε περάσει πάρα πολύ ωραία με τη φιλοξενία της Ζέτας Μακρυπούλια στην εκπομπή της. 

«Ανέβασε η Foss πριν λίγες ώρες αυτό το βιντεάκι από την εκπομπή “Moments”… Και θυμήθηκα πόσο ωραία περάσαμε αν και ήταν μία δύσκολη εποχή για μένα λόγω της μητέρας μου, όμως η υπέροχη Ζέτα και η υπέροχη ομάδα της εκπομπής αλλά και η Foss που είναι μια καταπληκτική εταιρεία δημιούργησε κάτι που θα θυμάμαι μια ζωή…

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Grigoris Arnaoutoglou (@grigorisarnaoutoglou.official)

Και να και ο Αντώνης, ο Αντώνης μας, ο Αντώνης σας, ο φίλος μιας ζωής, χωρίς πολλά λόγια και τυμπανοκρουσίες, πάντα δίπλα στα καλά και στα άσχημα…», έγραψε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

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