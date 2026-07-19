Η Ρούλα Κορομηλά για την ψυχαγωγία στην τηλεόραση: Κάποιοι ιθύνοντες προτιμούν να βολεύονται σε αυτό που ξέρουν

Η Ρούλα Κορομηλά πήρε θέση μετά τις αλλαγές και τις ανακατατάξεις σε τηλεοπτικούς σταθμούς, με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η παρουσιάστρια κάνει λόγο για άγνοια από ανθρώπους που καλούνται να πάρουν αποφάσεις, με αποτέλεσμα ένα αποτέλεσμα «κολλημένο» στη μετριότητα, όπως γράφει.

Η Ρούλα Κορομηλά διατυπώνει τη διαφωνία της και κάνει λόγο για μια «βαθιά κρίση ταυτότητας στην ψυχαγωγία». Η ίδια που έγραψε ιστορία τη δεκαετία του ’90 έχει αποσυρθεί αλλά ποτέ δεν έπαψε να παρακολουθεί και να σχολιάζει τα όσα συμβαίνουν στο τηλεοπτικό τοπίο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανάρτησή της ανέφερε: «Όταν η άγνοια συνδυάζεται με την έλλειψη διάθεσης γνώσης από ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις, το τηλεοπτικό τοπίο παραμένει “κολλημένο” στη μετριότητα.

Κάποιοι ιθύνοντες προτιμούν να βολεύονται σε αυτό που ξέρουν, ακόμα κι αν αυτό οδηγεί στην απαξίωση του Μέσου. Όταν απουσιάζουν η φαντασία, η δημιουργικότητα, η διαφορετικότητα, το ρίσκο και η καινοτομία, τότε δημιουργείται μια βαθιά κρίση ταυτότητας στην ψυχαγωγία», έγραψε η Ρούλα Κορομηλά.

Η Ρούλα Κορομηλά είναι μία από τις πιο εμβληματικές και επιδραστικές παρουσιάστριες στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης. Καθιέρωσε τις μεγάλες ζωντανές ψυχαγωγικές εκπομπές και τα φαντασμαγορικά σόου στην Ελλάδα, κερδίζοντας επάξια τον τίτλο της «εθνικής παρουσιάστριας».