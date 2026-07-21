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Σταύρος Μπαλάσκας σε Βελίκα Καραβάλτσιου: «Αχ, είστε τόσο καλή, τόσο ευγενική, με κάνατε αλοιφή»

Ο Σταύρος Μπαλάσκας δεν άφησε ασχολίαστη την επισήμανση της Βελίκας Καραβάλτσιου για την ολιγοήμερη απουσία του
Σταύρος Μπαλάσκας
Σταύρος Μπαλάσκας
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Ο Σταύρος Μπαλάσκας βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Κοινωνία ώρα Mega», το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου του 2026 και η Βελίκα Καραβάλτσιου επισήμανε την απουσία του την περασμένη εβδομάδα. Ο ειδικός αναλυτής της αστυνομίας, ανέφερε πως έκανε ένα σύντομο αλλά απαραίτητο καλοκαιρινό διάλειμμα.  

Όπως είπε σε κάποιο σημείο ο Σταύρος Μπαλάσκας, «έλιωσε» από τα όσα ανέφερε για εκείνον η Βελίκα Καραβάλτσιου. «Του κάναμε παράπονα, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα… Λουτράκι; Πού ήσασταν;», είπε αρχικά ο Νικήτας Κορωνάκης.

Σταύρος Μπαλάσκας: Παιδιά, να σας πω κάτι, εσείς δουλεύετε… Εμείς, αν δεν πάμε και λίγο να βρέξουμε το κορμί, τα πόδια μας.

Βελίκα Καραβάλτσιου: Η παρατήρηση ήταν που μας λείψατε…

Σταύρος Μπαλάσκας: Αχ! Αχ, είστε τόσο καλή, τόσο ευγενική… Με κάνατε αλοιφή!

Τα τελευταία χρόνια, ως παρουσιάστρια και δημοσιογράφος, η Βελίκα Καραβάλτσιου παίρνει συνεντεύξεις ή συντονίζει συζητήσεις στις οποίες ο Σταύρος Μπαλάσκας συμμετέχει για να σχολιάσει την τρέχουσα αστυνομική επικαιρότητα.

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