Media

Μαρία Κίτσου για «Άγριες Μέλισσες»: Σταδιακά αντιλήφθηκα τον χαμό, αλλά δεν άλλαξε κάτι μέσα μου

«Η ευτυχία είναι στιγμές, δεν κρατά για πάντα», σημείωσε ακόμα η γνωστή ηθοποιός
Μαρία Κίτσου
H Μαρία Κίτσου / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

«Λάτρεψα τις “Άγριες Μέλισσες”», λέει η Μαρία Κίτσου.

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε η Μαρία Κίτσου στο περιοδικό Hello και τον Γιάννη Βίτσα. Η γνωστή ηθοποιός απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τη μεγάλη επιτυχία των Άγριων Μελισσών.

Aκολουθεί ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή της: 

Έπειτα από 11 χρόνια, το 2020, ήρθε η σαρωτική τηλεοπτική επιτυχία με τις «Άγριες Μέλισσες». Πώς διαχειριστήκατε αυτή την ολοκληρωτική αλλαγή – εν μία νυκτί ουσιαστικά αφού το κοινό ενθουσιάστηκε με τη σειρά από τα πρώτα κιόλας επεισόδια;

Για να σας πω την αλήθεια, αρχικά δεν το πολυκατάλαβα. Είχα τόση δουλειά, τόσο διάβασμα, τόσες πρόβες… Έπεσα με τα μούτρα στη μελέτη του ρόλου, δεν έβγαινα, δεν συναντούσα κόσμο. Σταδιακά αντιλήφθηκα τον χαμό. Δεν άλλαξε κάτι μέσα μου. Το αντιμετώπισα πολύ στωικά, με πολλή ψυχραιμία.

Η αγκαλιά του κοινού σάς έδωσε δύναμη;

Ναι, και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη γι’ αυτό. Είναι σπάνιο. Η σειρά έχει αγγίξει πολλούς ανθρώπους. Τις λάτρεψα τις «Άγριες Μέλισσες».

Τι άλλο έχετε λατρέψει απ’ όσα έχετε δημιουργήσει;

Αρκετούς ρόλους που έχω παίξει στο θέατρο.

Στη ζωή σας;

Στιγμές. Η ευτυχία είναι στιγμές. Δεν κρατά για πάντα. Η ζωή είναι ένας κύκλος, μια συνεχής εναλλαγή. Έχω περάσει και πολύ ωραίες και πολύ δύσκολες στιγμές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Media
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
198
132
76
76
73
Media: Περισσότερα άρθρα
Η Ρούλα Κορομηλά για την ψυχαγωγία στην τηλεόραση: Κάποιοι ιθύνοντες προτιμούν να βολεύονται σε αυτό που ξέρουν
«Όταν η άγνοια συνδυάζεται με την έλλειψη διάθεσης γνώσης από ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις, το τηλεοπτικό τοπίο παραμένει “κολλημένο” στη μετριότητα» έγραψε η Ρούλα Κορομηλά
Ρούλα Κορομηλά
Newsit logo
Newsit logo