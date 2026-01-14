Συμβαίνει τώρα:
Δημήτρης Μακαλιάς για YFSF: «Θα ήταν εξαιρετική επιλογή η Μπέττυ Μαγγίρα»

«Ανυπομονώ να δω ποιοι θα είναι αυτοί οι διάσημοι που θα κάνουν τις μεταμφιέσεις», τόνισε ο ηθοποιός
«Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι ιδανική περίπτωση για την παρουσίαση του YFSF», υποστήριξε ο Δημήτρης Μακαλιάς.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Buongiorno» παραχώρησε το πρωί της Τετάρτης (14.01.2026) ο Δημήτρης Μακαλιάς. Ο γνωστός ηθοποιός απάντησε και για την επιστροφή του YFSF στον ΑΝΤ1.

«Ήταν πολύ αγαπημένο μου σόου. Είναι ένα σόου που ναι, μπορώ να κάτσω με τα παιδιά μου και τη γυναίκα μου να το δω ξανά και ξανά. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ, ανυπομονώ να δω ποιοι θα είναι αυτοί οι διάσημοι που θα κάνουν τις μεταμφιέσεις», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

«Η Μπέττυ Μαγγίρα είναι ιδανική περίπτωση για την παρουσίαση. Νιώθω ότι της ταιριάζει, είναι μία πολύ καλή επιλογή γιατί είναι ένας άνθρωπος και που συμμετείχε και της ταιριάζει το όλο concept. Είναι πάνω της. Νομίζω θα ήταν εξαιρετική επιλογή και θα πήγαινε και πολύ καλά», συνέχισε.

