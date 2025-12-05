Δημήτρης Οικονόμου: Έκτακτη αποχώρηση από την εκπομπή – «Δεν είναι κάτι σοβαρό» είπε ο Άκης Παυλόπουλος

Ο Δημήτρης Οικονόμου καλημέρισε κανονικά τους τηλεθεατές, το πρωί της Παρασκευής (05-12-2025), αλλά μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα, μπροστά στις κάμερες εμφανίστηκε μόνο ο Άκης Παυλόπουλος.

Ο Άκης Παυλόπουλος ενημέρωσε τους τηλεθεατές της εκπομπής «Σήμερα», πως ο Δημήτρης Οικονόμου αισθάνθηκε αδιαθεσία από μια ίωση που τον ταλαιπωρεί και αποφασίστηκε να επιστρέψει στο σπίτι του.

«Έπρεπε να αποχωρήσει γιατί τον ταλαιπωρεί μια μικρή ίωση της εποχής, δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά έπρεπε να αποχωρήσει. Θα πάμε μαζί μέχρι το τέλος της εκπομπής», είπε ο Άκης Παυλόπουλος, συνεχίζοντας μόνος τη ροή της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του ΣΚΑΪ.

Οι δυο δημοσιογράφοι παρουσιάζουν για ακόμα μια χρονιά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του ΣΚΑΪ και δίνουν τη μάχη της τηλεθέασης. Το «ταμείο» όπως έχουν πει, θα γίνει στο τέλος της σεζόν.

«Εμείς εδώ οι δύο το σκεφτήκαμε και το συζητήσαμε, είμαστε υποψήφιοι να βαφτίσουμε κιόλας, αν χρειαστεί» είχε πει ο Δημήτρης Οικονόμου προ ημερών, όταν αυτοπροτάθηκε να γίνει νονός με τον Άκη Παυλόπουλο, στο παιδί της Κατερίνας Καινούργιου.