Δημήτρης Ουγγαρέζος και Ανδρέας Μικρούτσικος καβγάδισαν άγρια on air: «Είναι παπατζής ο Νίκος Μουτσινάς;»

Ο Νίκος Μουτσινάς αποτέλεσε αφορμή ώστε να ξεσπάσει ένας έντονος καβγάς στο πάνελ της εκπομπής «Buongiorno» ανάμεσα στον Δημήτρη Ουγγαρέζο και τον Ανδρέα Μικρούτσικο.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης (05.02.2026) λόγω ενός χαρακτηρισμού που χρησιμοποίησε ο Δημήτρης Ουγγαρέζος για τον Νίκο Μουτσινά. Ο δημοσιογράφος αποκάλεσε τον παρουσιαστή «παπατζή» και ο Ανδρέας Μικρούτσικος θέλησε περισσότερες εξηγήσεις, με αποτέλεσμα οι δύο συνεργάτες να διαφωνήσουν έντονα.

Ταυτόχρονα η Φαίη Σκορδά ανέλαβε ρόλο… πυροσβέστη, προσπαθώντας να αλλάξει τη συζήτηση, αλλά δεν τα κατάφερε.

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος πίεζε έντονα τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να διευκρινίσει αν πιστεύει πραγματικά αυτόν τον χαρακτηρισμό για τον Νίκο Μουτσινά, ενώ ο συνεργάτης του υποστήριζε ότι μίλησε «ad hoc».

Αναλυτικά όλος ο διάλογος

Ανδρέας Μικρούτσικος: Πώς τον είπες τον Μουτσινά;

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Παπατζή.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Δεύτερη ερώτηση. Είναι παπατζής ο (σ.σ. Νίκος) Μουτσινάς;

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Τι εννοείς;

Ανδρέας Μικρούτσικος: Εσύ τον είπες.

Φαίη Σκορδά: Κατά περίπτωση.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Εγώ μιλάω ad hoc. Δεν μιλάω γενικά.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Ρε κύριε ad hoc. Εσύ τον είπες. Είναι παπατζής;

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Στη συγκεκριμένη περίπτωση που την περασμένη την εβδομάδα άλλα έλεγε.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Γιατί εσύ μου είπες δεν είναι παπατζής.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Άλλαξα και λέω… πες;

Ανδρέας Μικρούτσικος: Ποιος είναι ο παπατζής τελικά;

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Πώς δεν είπα ότι δεν είναι παπατζής;

Ανδρέας Μικρούτσικος: Δεν είπες για τα νούμερα, ότι ήταν μόνο στα νούμερα; Ποιος το κάνει;

Φαίη Σκορδά: Πάμε στη Ματίνα Νικολάου παρακαλώ.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Δεν το κατάλαβα παιδιά αυτό το πράγμα.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Στο συγκεκριμένο… Είπες δεν είναι παπατζής.

Φαίη Σκορδά: Να δούμε τη Ματίνα Νικολάου; Ευχαριστώ.

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Είπα ότι δεν είναι, δεν τον προσβάλλω, δεν τον βρίζω. Το είπα ως χαρακτηρισμό της ενέργειας. Ανδρέα μη βάζεις λόγια στο στόμα μου! Δεν είπα ότι δεν το λέω!

Ανδρέας Μικρούτσικος: Εγώ βάζω;

Δημήτρης Ουγγαρέζος: Το λέω κανονικά. Αλλά δεν το λέω, δεν τον βρίζω λέω τον άνθρωπο, δεν το πήρε σοβαρά, να μην με παίρνει σοβαρά.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Άρα λέει το ‘πα χαριτωμένα. Εγώ το λέω χαριτωμένα; Σε ρωτάω. Είναι ή δεν είναι;

Φαίη Σκορδά: Γιατί το επανέφερες;

Ανδρέας Μικρούτσικος: Δεν είναι ούτε χαριτωμένα… Βάζω λόγια στο στόμα του;

Φαίη Σκορδά: Έκανε χαριτωμενιά, έκανε χιούμορ και τώρα το επαναφέρεις. Και σου λέει “γιατί το επαναφέρεις;”.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Αυτό είπα, δεν είπα τίποτα άλλο.

Φαίη Σκορδά: Χιούμορ έκανε.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Εγώ έβαλα ερωτήματα. Δεν έβαλα κανενός λόγια. Είναι ή δεν είναι; Ερώτημα.

Φαίη Σκορδά: Ήταν μία ατάκα χιούμορ.

Ανδρέας Μικρούτσικος: Αυτός μπορεί να μου πει “δεν σου απαντάω”. Όχι ότι έβαλα… Μην λες ό,τι θέλεις.

Φαίη Σκορδά: Μπορώ να προχωρήσω τώρα;