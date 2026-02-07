Δημήτρης Πανόπουλος: Το 90% των στιγμών που βλέπετε στην τηλεόραση είναι ψέμα

Τη γνώμη του για τους ανθρώπους που εργάζονται στην τηλεόραση είπε ο Δημήτρης Πανόπουλος, μέσω της εκπομπής που παρουσιάζει με τη Μάρτζυ Λαζάρου στον ΣΚΑΪ.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής «Weekend Live» με αφορμή κάποιες δηλώσεις του Γιάννη Μπέζου ανέφερε το Σάββατο (07.02.2026) ότι το μεγαλύτερο μέρος των στιγμών της τηλεόρασης είναι… ψέμα. Μάλιστα, ο Δημήτρης Πανόπουλος είπε ότι στις εκπομπές υπάρχει ψεύτικη χαρά και τεχνητή ένταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Να αγιάσει το στόμα του κυρίου Μπέζου, έχω να πω εγώ. Γιατί εκτός από ψευτοχαρούμενη, είναι και ψευτοέντονη η ελληνική τηλεόραση. Εκτός από το ότι όλα ξεκινάνε τι ωραία και τι ευχάριστα για να περάσουν στο κλίμα της βαθιάς τοξικότητας με την αναπαραγωγή άλλων εκπομπών, δημιουργείται και μια τεχνητή ένταση μεταξύ των προσώπων της τηλεόρασης που πιστεύω ότι αφήνει μεγάλο μέρος των τηλεθεατών παγερά αδιάφορο», είπε αρχικά ο Δημήτρης Πανόπουλος.

«Όταν είναι ψεύτικη η χαρά, δε μεταδίδεται. Κι αυτή είναι η εξής: Ξεκινάνε οι εκπομπές, μπαίνει η μουσική και αρχίζουν να χορεύουν για 15 δευτερόλεπτα χωρίς λόγο και αιτία ενώ στην πραγματικότητα, μέχρι τρία δευτερόλεπτα πριν το μπρέικ, κάθονται όλοι ήσυχοι. Αυτό είναι ψευτοχαρά. Η πλειοψηφία των στιγμών αυτών στην τηλεόραση είναι ψεύτικες», δήλωσε ακόμα ο γνωστός δημοσιογράφος.

«Δεν λέω ότι δεν υπάρχει χαρά, υπάρχει ψευτοχαρά! Άλλο να ‘χεις ευγένεια και άλλο να είσαι ψευτοχαρούμενος. Το 90% των στιγμών που βλέπετε ανθρώπους να είναι χαρούμενοι στο 3, 2, 1… είναι ψέμα», πρόσθεσε ο Δημήτρης Πανόπουλος.