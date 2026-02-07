Δήμος Βερύκιος: «Πολλοί έχουν ζητήσει την απόλυσή μου»

«Ο Δημήτρης Παπανώτας έχει μυαλό και παιδεία, αλλά με στεναχωρεί και τον μαλώνω», δήλωσε ο Δήμος Βερύκιος για τον συνεργάτη του στο «Happy Day».

Συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα» και τη Μαρία Αντωνά παραχώρησε ο γνωστός δημοσιογράφος και αυτή προβλήθηκε το πρωί του Σαββάτου (07.02.2026). Ο Δήμος Βερύκιος, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στον Δημήτρη Παπανώτα.

«Είναι βλακεία να υπάρχουν τηλεοπτικές διαμάχες, το κάνουν για την ίντριγκα», είπε αρχικά ο Δήμος Βερύκιος.

Ο Δήμος Βερύκιος είπε στη συνέχεια: «Ο Δημήτρης Παπανώτας έχει μυαλό και παιδεία, αλλά με στεναχωρεί και τον μαλώνω. Για να γράψει κάποιος για μένα, πρέπει να τον έχω προκαλέσει. Δεν με αγχώνουν τα νούμερα τηλεθέασης.

Έχουν ζητήσει πολλοί την απόλυσή μου. Δεν είμαι μπροστινός, είμαι του… παρασκηνίου. Ουδείς αναντικατάστατος στην τηλεόραση. Να γυρίσει η Ελένη Μενεγάκη, αλλά με κάτι διαφορετικό».

Για τη λήξη του συμβολαιού του με το Happy Day, ο Δήμος Βερύκιος απάντησε: «Δεν είναι εύκολο μετά από μια ολόκληρη ζωή με αυτούς τους ανθρώπους, ένα πρωί να ανοίξεις την πόρτα και να φύγεις».