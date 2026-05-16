Disney+: Διαθέσιμος ο νέος κύκλος της σειράς «Οι ανταγωνιστές» και το «The Punisher: One Last Kill»

Ιστορίες για μία ζωή σας περιμένουν στο Disney+, την streaming υπηρεσία που διαθέτει περιεχόμενο για όλους από Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX και ESPN, προσθέτοντας καθ' όλη τη διάρκεια του έτους νέο, πρωτότυπο και αποκλειστικό περιεχόμενο, καθώς και ζωντανές, αθλητικές μεταδόσεις.

Ο δεύτερος κύκλος της πρωτότυπης σειράς, Οι Ανταγωνιστές, ήρθε και είναι πιο τολμηρός και αδίστακτος από ποτέ! Ο Stanley Tucci επιστρέφει στην αγαπημένη του Ιταλία και υπόσχεται να μας πάρει μαζί του σε ένα μαγευτικό γαστρονομικό ταξίδι, στον νέο κύκλο της σειράς του National Geographic, Ο Τούτσι στην Ιταλία, ενώ η ταινία Βοήθεια! από την 20th Century Studios, με τους Rachel McAdams και Dylan O’Brien, είναι πλέον διαθέσιμη.

Για τους λάτρεις του MCU, ο Frank Castle μπαίνει ξανά στο προσκήνιο μέσα από ένα σκοτεινό και γεμάτο δράση σπέσιαλ επεισόδιο με τον Jon Bernthal να επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο.

Το Marvel Television ξεχωριστή παρουσίαση: The Punisher: One Last Kill έχει κάνει ήδη πρεμιέρα.

Οι κωμικές σειρές, Abbot Elementary και Deli Boys, καθώς και η σειρά του FX, Welcome to Wrexham επιστρέφουν με νέους κύκλους, ενώ η δραματική σειρά του Hulu, The Testaments, συνεχίζει με νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα.

Οι Ανταγωνιστές Κ2

Διαθέσιμη

Η μάχη για την τηλεοπτική άδεια της Κεντρικής Νοτιοδυτικής Αγγλίας φτάνει στο αποκορύφωμά της, καθώς ο πόλεμος ανάμεσα στις Corinium και Venturer περνά σε μια νέα, επικίνδυνη φάση.

Πιο αδίστακτος από ποτέ, ο Τόνι Μπάντινγκαμ είναι αποφασισμένος να εξοντώσει τους αντιπάλους του βήμα-βήμα, χρησιμοποιώντας τα σκάνδαλα προς όφελός του και χειραγωγώντας τους πιο κοντινούς του ανθρώπους, προκειμένου να διατηρήσει τον έλεγχό του στην εξουσία. Μέσα στην ηδονιστική χλιδή της υπερβολής των 80s, οι προσωπικές ζωές των ηρώων στο Rutshire βυθίζονται στο χάος. Γάμοι διαλύονται κάτω από το βάρος της φιλοδοξίας, παράνομες σχέσεις απειλούν να καταστρέψουν οικογένειες και μυστικά θαμμένα για χρόνια έρχονται ξανά στην επιφάνεια με εκρηκτικές συνέπειες.

Καθώς οι αντιπαλότητες οδηγούν τους πάντες στα άκρα, οι συμμαχίες δοκιμάζονται και οι καρδιές ραγίζουν στον δρόμο προς τη νίκη. Ποιο είναι, όμως, το πραγματικό τίμημα του πολέμου;

Ο Τούτσι στην Ιταλία Κ2

Διαθέσιμη

Ο Stanley Tucci πιστεύει ότι ο καλύτερος τρόπος για να κατανοήσει κανείς μία χώρα είναι μέσα από το φαγητό της. Πουθενά αλλού δεν ισχύει αυτό περισσότερο από ό,τι στην Ιταλία, όπου ακόμη και το σχήμα των ζυμαρικών και η σάλτσα με την οποία σερβίρονται διαφοροποιούν την κάθε περιοχή και μαρτυρούν την ταυτότητά της. Ο Tucci επισκέπτεται πέντε νέες περιοχές, ανάμεσά τους, μια περιοχή που δεν έχει παρουσιάσει ποτέ, την περιφέρεια Λε Μάρκε, η οποία κρύβει πολλές γαστρονομικές απολαύσεις που διαφεύγουν της προσοχής των τουριστών.

Στην Καμπανία και την περίφημη πρωτεύουσά της, τη Νάπολη, τιμά ένα ξεχασμένο σταφύλι και στο Βένετο, μαθαίνει για την προέλευση του τιραμισού. Επισκέπτεται δύο πολύ διαφορετικά νησιά: τη Σαρδηνία, όπου εξερευνά τη σχέση μεταξύ φαγητού και μακροζωίας και τη Σικελία, όπου μια πολυπολιτισμική ιστορία άφησε ένα απολαυστικό σημάδι στην κουζίνα της.

The Punisher: One Last Kill

Διαθέσιμο

Καθώς ο Frank Castle ψάχνει να βρει νόημα πέρα από την εκδίκηση, μια απροσδόκητη δύναμη τον επαναφέρει στη μάχη.

Welcome to Wrexham K5

Διαθέσιμη

Νέα επεισόδια κάθε Παρασκευή

Το 2020, ο Rob και ο Ryan αγοράζουν τους Red Dragons της 5ης κατηγορίας. Στόχος τους; Να δημιουργήσουν μια ιστορία αουτσάιντερ που θα αγαπήσει όλος ο κόσμος. Το εγχείρημα γίνεται παγκόσμιο φαινόμενο και η ομάδα γράφει ιστορία. Με τρεις διαδοχικές ανόδους, οι «Κόκκινοι» εκτοξεύονται στο πρωτάθλημα της Αγγλικής Football League για πρώτη φορά μετά από τέσσερις δεκαετίες.

Βοήθεια!

Διαθέσιμη

Όταν δύο συνάδελφοι (Rachel McAdams και Dylan O’Brien), βρίσκονται αποκλεισμένοι σε ένα έρημο νησί, ως οι μοναδικοί επιζώντες μιας αεροπορικής συντριβής, πρέπει να ξεπεράσουν παλιές έχθρες και να συνεργαστούν για να παραμείνουν ζωντανοί.

Όμως, δεν βρίσκονται πλέον στο γραφείο και ξεκινά μια σύγκρουση πείσματος και ευφυΐας που είναι γεμάτη ένταση αλλά και λεπτή, ειρωνική χροιά, σε αυτό το πρωτότυπο, σκοτεινό αλλά και κωμικό, ψυχολογικό θρίλερ.

Abbott Elementary K5

27 Μαΐου

Μέρος 2

Μια κωμική σειρά για μια ομάδα αφοσιωμένων, παθιασμένων δασκάλων και μίας διευθύντριας λίγο εκτός τόπου και χρόνου, που παλεύουν με το δημόσιο σχολικό σύστημα της Φιλαδέλφειας. Παρά τις αντιξοότητες, είναι αποφασισμένοι να βοηθήσουν τους μαθητές τους να πετύχουν στη ζωή. Μπορεί να μην έχουν ούτε προσωπικό ούτε πόρους, αλλά αυτοί οι απίθανοι δημόσιοι λειτουργοί αγαπούν τη δουλειά τους, ακόμα κι αν απεχθάνονται την αδιαφορία της Σχολικής Διεύθυνσης για την εκπαίδευση των παιδιών.

Deli Boys Κ2

28 Μαΐου

Αποδεικνύεται ότι η κληρονομιά μιας εγκληματικής αυτοκρατορίας ήταν το εύκολο κομμάτι. Περισσότερα χρήματα φέρνουν όμως περισσότερα προβλήματα. Στον δεύτερο κύκλο του Deli Boys, τα αδέρφια Ραζ και του Μιρ Νταρ πνίγονται στο βρώμικο χρήμα και οι πιο ύποπτοι απατεώνες της Φιλαδέλφειας τους έχουν βάλει στο στόχαστρο. Στο παιχνίδι μπαίνει ο Μαξ Σούγκαρ: βασιλιάς των καζίνο, ειδικός στο ξέπλυμα χρήματος και ο νέος έρωτας της θείας Λάκι, ο οποίος μετατρέπει το ξέπλυμα σε μια χαοτική κατάσταση.

Ο Ραζ καταστρώνει σχέδια εκδίκησης εναντίον του Άχμαντ, όσο ο Μιρ προσπαθεί να επεκτείνει την DarCo χωρίς να την τινάξει στον αέρα, ενώ ο εισαγγελέας της Φιλαδέλφειας, Άντριου Τσάντγουοτερ, ελπίζει ότι μια μεγάλη αποτυχία θα τον κάνει δήμαρχο.

The Testaments

Νέο επεισόδιο κάθε Τετάρτη

Η νέα σειρά, The Testaments, ένα νέο κεφάλαιο από τον showrunner και τους executive producers του The Handmaid’s Tale, βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Margaret Atwood. Πρόκειται για μία δραματική ιστορία ενηλικίωσης, τοποθετημένη στον κόσμο της Γαλαάδ. Η σειρά ακολουθεί δύο νεαρές έφηβες, την υπάκουη και ευσεβή, Άγκνες Μακένζι και τη νεοαφιχθείσα στον κόσμο της Γαλαάδ, Ντέιζι.

Καθώς περιηγούνται στις επιχρυσωμένες αίθουσες της ελίτ προπαρασκευαστικής σχολής της θείας Λίντια, για μελλοντικές συζύγους, έναν χώρο όπου η υπακοή επιβάλλεται βάναυσα και καλύπτεται από ιερό άλλοθι, ο δεσμός τους γίνεται ο καταλύτης που θα ανατρέψει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους.