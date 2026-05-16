Grand hotel – spoiler: O Χατζημήτρος σκοτώνει τον Μάρκο

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1, με τίτλο «Grand Hotel», καθώς στα προσεχή επεισόδια αναμένεται να συμβούν απίστευτες ανατροπές.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του περιοδικού MyTV, στο «Grand Hotel» του ΑΝΤ1, το αδίστακτο πρόσωπό του πρόκειται να δείξει για ακόμα μια φορά ο Χατζημήτρος. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, στα προσεχή επεισόδια σκοτώνει τον πιστό του συνεργάτη, τον Μάρκο…

Η Μελίνα και ο Μάρκος ερωτεύτηκαν παράφορα και, όσο κι αν προσπάθησαν, δεν κατάφεραν να μείνουν μακριά. Η παράνομη σχέση των δύο νέων αποκαλύπτεται και τα πράγματα έχουν τραγική εξέλιξη, μια και ο Χατζημήτρος αποφασίζει να τους τιμωρήσει. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας, ο Μάρκος καταλήγει νεκρός και ο Νώντας καλύπτει τον τάφο του με κλαριά για να μη φαίνεται κι εξαφανίζεται.

Παράλληλα, ο Χατζημήτρος επιστρέφει έξαλλος στο σπίτι και δίνει στη Μελίνα ένα γράμμα του Μάρκου, στο οποίο της λέει ότι φεύγει και την εγκαταλείπει. Εκείνη συνειδητοποιεί με τρόμο ότι ο Χατζημήτρος γνωρίζει τα πάντα για τη σχέση της με τον Μάρκο και έρχεται αντιμέτωπη με το μένος του… Φοβάται πλέον ακόμα και για τη ζωή της, μια και ξέρει πού είναι ικανός να φτάσει, ενώ μέσα της αγωνιά και για τον Μάρκο. Καθώς οι μέρες περνούν, η Λίτσα υποψιάζεται ότι ο Χατζημήτρος έχει κάνει κακό στον Μάρκο και πάει να βρει τον Νώντα.

Την ίδια στιγμή, η Κυβέλη και ο Ρήγας, ανήσυχοι ότι ο Χατζημήτρος τούς κοροϊδεύει, αποφασίζουν να απειλήσουν τη Μελίνα, ώστε να τους αποκαλύψει όλα όσα ξέρει.Τελικά όμως, μετά από σκέψη, συναντούν τον ίδιο και τον πιέζουν να τους μιλήσει για τις προθέσεις του. Έτσι, βεβαιώνονται πια ότι σκοπεύει να τους κοροϊδέψει… Κι ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η Μελίνα περνάει δύσκολες στιγμές. Ο Χατζημήτρος δεν την αφήνει στιγμή μόνη της, και εκείνη, θέλοντας να ξεφύγει από τη «φυλακή» της, ψάχνει τρόπο να επικοινωνήσει με τον πατέρα της, για να του ζητήσει βοήθεια.