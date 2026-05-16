Ηλέκτρα – επόμενα επεισόδια: Η Ηλέκτρα λέει στον Παύλο ότι ο Νικήτας είναι ο άνθρωπός της

Συγκλονίζουν οι εξελίξεις της ανατρεπτικής ερωτικής δραματικής σειράς εποχής «Ηλέκτρα». Όσα θα μεταδοθούν στα επεισόδια από τη Δευτέρα 18 έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου 2026, στις 19:00.

Η Δανάη όμως έχει τον τρόπο να πείθει. Ο Μίμης επισκέπτεται τη Νεφέλη και έχει μαζί του μια ζωγραφιά από την κόρη της. Αυτή, και τα λόγια του, θα κάνουν τη Νεφέλη να καταρρεύσει. Ο Παύλος συναντιέται με την Ηλέκτρα και ενώ άλλα περιμένει να ακούσει, εκείνη του δηλώνει απερίφραστα πως ο Νικήτας είναι ο άντρας που έχει επιλέξει, ο άνθρωπός της. Η Ηλέκτρα απαιτεί να μείνει μακριά τους και να μην τους ενοχλήσει ποτέ ξανά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλέκτρα – Δευτέρα 18 Μαΐου

Eπεισόδιο 148ο: Η Ηλέκτρα ανοίγει τα μάτια της, γυρνά στο πλάι. Δεν συναντά όμως το βλέμμα του Νικήτα, γιατί την ίδια στιγμή εκείνος αντικρίζει τον Παύλο. Η αναμέτρηση ανάμεσα στους δύο άντρες θα ‘ναι σκληρή. Ο Παύλος του ξεκαθαρίζει: αν δεν αποκαλύψει στην Ηλέκτρα ότι εξαιτίας του η εγγονή της κατέληξε στο ίδρυμα, θα το κάνει ο ίδιος. Στο σπίτι του Στέργιου, η Δόμνα επιστρέφει σα φάντασμα, θαρρείς για να στοιχειώσει τον γάμο του με τη Μάρω. Η Δανάη αρχίζει να καταστρώνει το σχέδιο της, αναζητώντας συμπαραστάτη στον Ρένο. Εκείνος αρνείται σθεναρά, μιας και το να ληστέψουν την τράπεζα της Αρσινόης του φαίνεται παράλογο. Η Δανάη όμως έχει τον τρόπο να πείθει. Ο Μίμης επισκέπτεται τη Νεφέλη και έχει μαζί του μια ζωγραφιά από την κόρη της. Αυτή, και τα λόγια του, θα κάνουν τη Νεφέλη να καταρρεύσει. Ο Παύλος συναντιέται με την Ηλέκτρα και ενώ άλλα περιμένει να ακούσει, εκείνη του δηλώνει απερίφραστα πως ο Νικήτας είναι ο άντρας που έχει επιλέξει, ο άνθρωπός της. Η Ηλέκτρα απαιτεί να μείνει μακριά τους και να μην τους ενοχλήσει ποτέ ξανά.

Ηλέκτρα – Τρίτη 19 Μαΐου

Eπεισόδιο 149ο: Η επιστροφή του Βασίλη από τα καράβια γίνεται η αφορμή για μια νέα σειρά αποκαλύψεων, αφού και ο ίδιος διαπιστώνει ότι ο γάμος του Στέργιου με την Μάρω περνάει κρίση, χωρίς όμως ακόμη να γνωρίζει τον λόγο. Η Μάρω ζητάει τρελαμένη εξηγήσεις από την Ηλέκτρα, όσο ο Χάρης εξομολογείται στον Στέργιο τον λόγο που δεν του αποκάλυψε ότι η Δόμνα ζει. Στο μεταξύ, η Δανάη ετοιμάζεται για τη ληστεία της τράπεζας. Ο Κωνσταντής αδύναμος μπροστά στη Ζωή, αρνείται να δεχθεί ότι η σχέση τους δεν είναι όπως ήταν, την ώρα που ο Μπόγρης με τον Παύλο έρχονται σε επαφή με έναν ντετέκτιβ, ώστε να εντοπίσουν την Νεφέλη. Όμως ο Παύλος μοιάζει να έχει άλλες προτεραιότητες και δεν μπορεί με τίποτα να αφήσει στην άκρη το θέμα του Νικήτα. Όσο η Νεφέλη χάνεται στο ποτό, ο Βασίλης μαθαίνει τη σκληρή αλήθεια για τη μάνα του και πηγαίνει στο βουνό για να ζητήσει εξηγήσεις. Αυτό που θα συναντήσει, θα τον διαλύσει. Την ίδια ώρα, ο Ρένος φτάνει στην Αρσινόη αποφασισμένος. «Αν χρειαστεί να πέσουνε κορμιά, θα πέσουνε», λέει στη Δανάη που αρχίζει να ανησυχεί για το σχέδιο της.

Ηλέκτρα – Τετάρτη 20 Μαΐου

Eπεισόδιο 150ο: Η Δανάη με τον Ρένο προχωράνε το σχέδιο τους για τη ληστεία της τράπεζας. Μια απρόσμενη περιπολία ενός χωροφύλακα όμως θα τους αναγκάσει να αλλάξουν πλάνα. Στο μεταξύ, όλοι έχουν ανησυχήσει με την εξαφάνισή της Δανάης. Ο Νικόλας με τον Μπόγρη, προσπαθούν να μάθουν τι έγινε, αλλά το μυστηριώδες τηλεφώνημα της Νεφέλης στην Ηλέκτρα τους μπερδεύει περισσότερο. Η Ηλέκτρα φεύγει για την Αθήνα. Η Νεφέλη σε πανικό, μέσα στα αίματα, ζητά από τη μητέρα της να τη βοηθήσει. Πίσω στο νησί, ο Μίμης κρατά στο κρατητήριο τον συνεργό του Ρένου και της Δανάης. Ο Βασίλης διαλυμένος μετά τη συνάντηση με τη Δόμνα, προσπαθεί να πείσει τη Μάρω να μην παρατήσει τον πατέρα του. Ο αιφνίδιος ερχομός της Σοφίας γεμίζει χαρά τη Μερόπη. Γεμάτη χαρά είναι και η Ζωή, που βλέπει ξαφνικά τον Τέλη μπροστά της. Και οι δύο όμως συμπεριφέρονται περίεργα… τι έχει συμβεί και εμφανίστηκαν απροειδοποίητα, στην Αρσινόη; Τι δουλειά έχει η αστυνομία στην πόρτα της Νεφέλης; Η Ηλέκτρα καλείται να βρει λύσεις, αλλά αυτή τη φορά πρέπει να σώσει κάτι πιο σημαντικό κι από τον ίδιο της τον εαυτό: την κόρη της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλέκτρα – Πέμπτη 21 Μαΐου

Eπεισόδιο 151ο: Η πόρτα στο ξενοδοχείο χτυπά, η Ηλέκτρα από πίσω, η Νεφέλη κλεισμένη στο μπάνιο. Οι αστυνομικοί απ’ έξω, φωνάζουν να τους ανοίξουν. Έχουν βρει το ματωμένο σκουλαρίκι της Νεφέλης στα χέρια του Στράτου. Πώς θα καταφέρει η Ηλέκτρα να γλιτώσει την κόρη της; Την ίδια στιγμή, στην Αρσινόη, η Δόμνα χτυπά μια πόρτα και βρίσκει τον Νικήτα. «Εσένα ήθελα», λέει και του κολλά μια λεπίδα στον λαιμό. Η Δανάη ετοιμάζεται να φύγει για Αθήνα. Αφήνοντας πίσω την Τιτίκα, η οποία φαίνεται πως έχει αποφασίσει, να φύγει από τη ζωή. Στο νησί επιστρέφουν η Σοφία με τον Τέλη φέρνοντας νέα από τα κινηματογραφικά πλατό. Ένα νέο, θα αναστατώσει τον Χάρη: για την Τζίνα. Τη μεγαλύτερη αναστάτωση τη φέρνει η Δόμνα όμως, που εμφανίζεται μπροστά σε όλους. Η Δανάη ανοίγει έναν σάκο γεμάτο χρήματα. «Τον σώσαμε τον ταρσανά», λέει στον άφωνο Νικόλα. Ο Μπόγρης καταφθάνει στο ξενοδοχείο, σε μια ύστατη προσπάθεια της Ηλέκτρας να βοηθήσει τη Νεφέλη. Θα καταφέρει να κάνει το θαύμα του κι αυτή τη φορά;

Ηλέκτρα – Παρασκευή 22 Μαΐου

Eπεισόδιο 152ο: Η ζωή του Στράτου κρέμεται από μια κλωστή. Την ίδια ώρα, η Ηλέκτρα έχει πάρει την Νεφέλη στην Αρσινόη. Κι ενώ της υπόσχεται πως όλα θα πάνε καλά, μέσα της τρέμει για την τύχη της κόρης της. Ο Μπόγρης είναι έτοιμος να χρηματίσει τον Στράτο, αν επιζήσει, για να εξαγοράσει την σιωπή του. Η Δόμνα, μετά την εμφάνισή της, συλλαμβάνεται απ’ τον Χάρη. Η «ανάστασή» της, τους ταράζει όλους. Ο Στέργιος θέλει να συνεχίσει τη ζωή του σα να μην τρέχει τίποτα, αλλά η Μερόπη είναι αποφασισμένη να βγάλει τη Δόμνα από το κελί. Η Δανάη λέει ψέματα στον Νικόλα πως κέρδισε τα λεφτά στον τζόγο. Εκείνος πείθεται, αλλά πρέπει να βρει τρόπο να τα δικαιολογήσει. Όμως ένα πλαστό χαρτονόμισμα πέφτει στα χέρια του Κωνσταντή που αρχίζει να υποψιάζεται πως κάτι περίεργο συμβαίνει. Ο Μπόγρης φτάνει στο νοσοκομείο βιαστικός. Αλλά τον έχει προλάβει η αστυνομία. Ο Στράτος αναγνωρίζει την Νεφέλη. Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψη της έχει μόλις αρχίσει…

Συντελεστές

Παίζουν: Έμιλυ Κολιανδρή (Ηλέκτρα), Τάσος Γιαννόπουλος (Σωτήρης Βρεττός), Αλέξανδρος Μυλωνάς (Πέτρος Βρεττός), Θανάσης Πατριαρχέας (Νικόλας Βρεττός), Λουκία Παπαδάκη (Τιτίκα Βρεττού), Κατερίνα Διδασκάλου (Δόμνα Σαγιά), Βίκτωρας Πέτσας (Βασίλης), Αποστόλης Τότσικας (Παύλος Φιλίππου), Ευαγγελία Μουμούρη (Μερόπη Χατζή), Γιώργος Συμεωνίδης (Στέργιος Σαγιάς), Ειρήνη Λαφαζάνη (Δανάη), Όλγα Μιχαλοπούλου (Νεφέλη), Νεκτάρια Παναγιωτοπούλου (Σοφία), Δανάη Λουκάκη (Ζωή Νικολαΐδου), Ιφιγένεια Πιερίδου (Ουρανία), Βασίλειος-Κυριάκος Αφεντούλης (αστυνομικός Χάρης), Εμμανουήλ Γεραπετρίτης (Περλεπές- Διευθυντής σχολείου), Νίκος Ιωαννίδης (Κωσταντής), Άρης Αντωνόπουλος (υπαστυνόμος Μίμης), Ελένη Κούστα (Μάρω), Αλκιβιάδης Μαγγόνας (Τέλης), Δρόσος Σκώτης (Κυριάκος Χατζής), Ευγενία Καραμπεσίνη (Φιλιώ), Ηλιάνα Μαυρομάτη (Αγνή), Σπύρος Σταμούλης (Ιωσήφ Μπόγρης), Νίκος Μέλλος (Βλάσης Περλεπές), Πέτρος Σκαρμέας (Τζιοβάνι), Θεοδώρα Τζήμου (Φιόνα), Τάσος Τζιβίσκος (Διονύσης), Πάνος Τζίνος (Παπασταύρου)

Επίσης, στη σειρά εμφανίζονται: Βίκυ Μαϊδάνογλου (Νατάσσα), Αθηνά Μπαλτά (Ματούλα), Αγγελική Σίτρα (Καίτη), Έφη Σταυροπούλου (Νότα), Εύη Βασιλειάδη (Λαμπρινή), Θάνος Τριανταφύλλου (Ιάκωβος), Ζαχαρένια Πίνη (κόρη Φιόνας)

Σενάριο: Μαντώ Αρβανίτη, Θωμάς Τσαμπάνης

Σκηνοθεσία: Βίκυ Μανώλη

Σκηνοθέτες: Θανάσης Ιατρίδης, Λίνος Χριστοδούλου

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Μάνος, Αντώνης Κουνέλας

Ενδυματολόγος: Έλενα Παύλου

Σκηνογράφος: Κική Πίττα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Εκτέλεση παραγωγής: JK PRODUCTIONS – ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Παραγωγή: ΕΡΤ