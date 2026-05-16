Survivor: Επιστρέφει ο Μάνος Μαλλιαρός στην Ελλάδα που υπέστη νευρικό κλονισμό μετά τον τραυματισμό του Σταύρου Φλώρου

Στην Ελλάδα επιστρέφει ο Μάνος Μαλλιαρός, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο παίκτης του Survivor βρισκόταν μαζί με τον Χρήστο Φλώρο την ώρα που συνέβη το σοκαριστικό ατύχημα με τον τραυματισμό και ακρωτηριασμό του ποδιού του από προπέλα σκάφους, ενώ έκανε ψαροντούφεκο.

Η πτήση του ξεκινάει από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πούντα Κάνα στον Άγιο Δομίνικο και φτάνει αργά το μεσημέρι του Σαββάτου (16.05.2026) στο Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος». Ο νεαρός παίκτης του Survivor έπαθε νευρικό κλονισμό και χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο στον Άγιο Δομίνικο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος χτυπήθηκε από τουριστικό σκάφος ενώ έκανε ψαροντούφεκο. Οι προπέλες από τις εξωλέμβιες μηχανές προκάλεσαν σοβαρότατο τραυματισμό, με αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του από το γόνατο και κάτω και σημαντική ζημιά στο δεξί αστράγαλο.

Ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαλλιαρός, ο οποίος είναι ο αδελφός του Μάνου Μαλλιαρού, έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, το απόγευμα της Τρίτης (12.05.2026) έκανε μία ανάρτηση αναφέροντας ότι ο αδελφός του είναι καλά στην υγεία του.

Ο Μάνος Μαλλιαρός ήταν αυτός που βοήθησε τον τραυματία συμπαίκτη του στο «Survivor» να βγει από τη θάλασσα μετά το χτύπημα από το σκάφος. Ωστόσο, εξαιτίας αυτού που βίωσε έπαθε νευρικό κλονισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.