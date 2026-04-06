Disney+: Η νέα σειρά «The Testaments» έρχεται στις 8 Απριλίου – Δείτε το τρέιλερ

Από τον δημιουργό και τους executive producers του «The Handmaid’s Tale» - Πρωταγωνιστούν οι Ann Down και Chase Infinity
Η νέα, πρωτότυπη δραματική σειρά, «The Testaments», ένα νέο κεφάλαιο, από τον δημιουργό και τους executive producers του «The Handmaid’s Tale», έρχεται 8 Απριλίου αποκλειστικά στο Disney+. Την ημέρα της πρεμιέρας θα είναι διαθέσιμα τα τρία πρώτα επεισόδια, ενώ νέα επεισόδια θα γίνονται διαθέσιμα κάθε Τετάρτη.

Η νέα σειρά, «The Testaments», είναι σίκουελ του «The Handmaid’s Tale» και βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Margaret Atwood. Πρόκειται για μια δραματική ιστορία ενηλικίωσης, τοποθετημένη στον κόσμο της Γκίλεαντ. Η σειρά (την οποία θα μπορείς να απολαύσεις μέσα από το Disney+), ακολουθεί δύο νεαρές έφηβες, την υπάκουη και ευσεβή, Άγκνες και τη νεοαφιχθείσα στον κόσμο της Γκίλεαντ, Ντέιζι.

Καθώς περιηγούνται στις επιχρυσωμένες αίθουσες της ελίτ προπαρασκευαστικής σχολής της Θείας Λίντια, για μελλοντικές συζύγους, έναν χώρο όπου η υπακοή επιβάλλεται βάναυσα και καλύπτεται από ιερό άλλοθι, ο δεσμός τους γίνεται ο καταλύτης που θα ανατρέψει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον τους.

Στη σειρά πρωταγωνιστούν οι Ann Dowd, Chase Infiniti, Lucy Halliday, Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin, Eva Foote, Isolde Ardies, Shechinah Mpumlwana, Birva Pandya και Kira Guloien.

Δείτε το τρέιλερ πατώντας «παρακολουθήστε στο youtube»:

 

Δημιουργός και executive producer της σειράς είναι ο Bruce Miller, ενώ ως executive producers συμμετέχουν οι Warren Littlefield, Elisabeth Moss, Steve Stark, Shana Stein, Maya Goldsmith, John Weber, Sheila Hockin, Daniel Wilson, Fran Sears και Mike Barker, ο οποίος σκηνοθετεί και τα τρία πρώτα επεισόδια.

Το «The Testaments» είναι παραγωγή της MGM Television.

