Disney+: Μάρτιος με σειρές που κόβουν την ανάσα – Δείτε το φινάλε του The Beauty και τη 2η σεζόν του Daredevil Born Again

Ο Μάρτιος φέρνει συναρπαστικό περιεχόμενο στο Disney+, με ιστορίες που κόβουν την ανάσα. Η νέα, ξεκαρδιστική, στιλάτη κωμωδία, Μάικ & Νικ & ΝΙικ & Άλις, έρχεται στις 27 Μαρτίου, ενώ ο 2ος κύκλος της πρωτότυπης σειράς της Marvel Television, Daredevil Born Again, έρχεται στις 25 Μαρτίου. Τα νέα επεισόδια της σειράς του FX, Ιστορία Αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ κα Καρολίν Μπεσέτ, μας βάζουν ακόμα πιο βαθιά στη θυελλώδη σχέση τους.

Διαθέσιμο και το εκρηκτικό φινάλε της σειράς του FX, The Beauty. Μην χάσετε τον νέο κύκλο της σειράς, Κρυφές Ζωές Μορμόνων Γυναικών, τη νέα σειρά μυστηρίου, Τρίτη Σημαίνει Φόνος, αλλά και μια επική αναζήτηση στα υψίπεδα της Αγκόλας, με τη νέα σειρά του National Geographic, Ελέφαντες Φαντάσματα.

Αν θέλετε να κάνετε το απόλυτο #throwback, μπορείτε να απολαύσετε ξανά iconic ταινίες, όπως Resident Evil, Godzilla ή Men in Black II, και πολλά ακόμη, όλα διαθέσιμα στο Disney+.

Μάικ & Νικ & Νικ & Άλις

Πρωτότυπη ταινία από την 20th Century Studios

Διαθέσιμη από 27 Μαρτίου

Μια ξεκαρδιστική, στιλάτη κωμωδία για δύο γκάνγκστερς και μια γυναίκα που αγαπούν, οι οποίοι προσπαθούν να επιβιώσουν απ’ την πιο επικίνδυνη νύχτα της ζωής τους. Και σαν να μην ήταν αρκετό αυτό, υπάρχει και ένα τρελό υλικό στη συνταγή: μια χρονομηχανή.

Daredevil Born Again K2

Πρωτότυπη σειρά της Marvel Television

Διαθέσιμη από 25 Μαρτίου

Νέο Επεισόδιο Κάθε Τετάρτη

Ο δήμαρχος Γουίλσον Φισκ συνθλίβει τη Νέα Υόρκη κυνηγώντας τον Νο 1 δημόσιο εχθρό, τον τιμωρό του Χελς Κίτσεν, γνωστό ως Daredevil.

Όμως, φορώντας την κερασφόρα μάσκα του, ο Ματ Μέρντοκ αντεπιτίθεται κινούμενος μέσα από τις σκιές με σκοπό να καταλύσει τη διεφθαρμένη αυτοκρατορία του Κίνγκπιν και να πάρει πίσω την πατρίδα του. Αντίσταση. Ανατροπή. Αναγέννηση.

Ιστορία αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Κάρολιν Μπεσέτ

Πρωτότυπη σειρά του FX

Φινάλε Σειράς στις 27 Μαρτίου

Η σειρά του FX, Ιστορία αγάπης Τζον Φ. Κένεντι Τζούνιορ και Κάρολιν Μπεσέτ, είναι μια μίνι σειρά που παρουσιάζει την αδιαμφισβήτητη χημεία, το θυελλώδες φλερτ και τον πολύκροτο γάμο ενός από τα πιο εμβληματικά ζευγάρια του 20ού αιώνα. Το πρώτο μέρος της ανθολογίας «Ιστορία Αγάπης» του Ράιαν Μέρφι είναι εμπνευσμένο από το βιβλίο της Ελίζαμπεθ Μπέλερ: «Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy».

Εκείνος ήταν ό,τι πιο κοντινό σε Αμερικανό γαλαζοαίματο. Η χώρα τον παρακολουθούσε καθώς μεγάλωνε και έγινε ένας αγαπημένος εργένης και φαινόμενο των ΜΜΕ. Εκείνη ήταν αστέρι από μόνη της. Απόλυτα ανεξάρτητη και με μοναδικό στιλ, από πωλήτρια έγινε στέλεχος στον οίκο Calvin Klein και έμπιστη του ιδρυτή του. Καθώς η ιστορία αγάπης τους εκτυλισσόταν δημοσίως, η τεράστια φήμη και η προσοχή των ΜΜΕ απείλησαν να τους διαλύσουν. Η σειρά καταγράφει την περίπλοκη και σπαρακτική πορεία ενός ζευγαριού, του οποίου ο ιδιωτικός έρωτας έγινε εθνική εμμονή.

The Beauty

Πρωτότυπη σειρά του FX

Διαθέσιμο το φινάλε

Στη νέα σειρά του FX, The Beauty, ο κόσμος της μόδας απειλείται όταν διάσημα μοντέλα αρχίζουν να πεθαίνουν μυστηριωδώς. Οι πράκτορες του FBI, Κούπερ Μάντσεν και Τζόρνταν Μπένετ, ταξιδεύουν στο Παρίσι για να διαλευκάνουν την υπόθεση. Η έρευνά τους αποκαλύπτει έναν σεξουαλικά μεταδιδόμενο ιό που προσφέρει τέλεια ομορφιά, αλλά με τρομακτικές συνέπειες. Σύντομα, μπαίνουν στο στόχαστρο του εκπροσώπου της Εταιρείας, του δισεκατομμυριούχου που δημιούργησε το φάρμακο που ονομάζεται, The Beauty, ο οποίος θα κάνει τα πάντα για να προστατεύσει την αυτοκρατορία του, ακόμα και να εξαπολύσει τον Εκτελεστή του.

Καθώς η επιδημία εξαπλώνεται, ο Τζέρεμι, ένας μοναχικός κι απελπισμένος άντρας, μπλέκεται στο χάος, αναζητώντας το νόημα στη ζωή του, ενώ οι πράκτορες ξεκινούν έναν αγώνα δρόμου σε Παρίσι, Βενετία, Ρώμη και Νέα Υόρκη για να σταματήσουν μια απειλή που μπορεί να αλλάξει το μέλλον της ανθρωπότητας.

Κρυφές ζωές Μορμόνων Γυναικών Κ4

Σειρά

Διαθέσιμο

Η αυξανόμενη φήμη δοκιμάζει την αδελφική σχέση των #MomTok και οι εντάσεις χτυπούν κόκκινο. Η Τέιλορ γίνεται «The Bachelorette», η Τζεν και η Γουίτνεϊ μπαίνουν στο «Dancing with the Stars» και ο ανταγωνισμός φέρνει χάος, πειρασμούς και τα πάνω κάτω. Αντιμέτωπες με γάμους που καταρρέουν, προσωπικούς δαίμονες και οικογενειακά μυστικά, πρέπει να διαλέξουν αν θα μείνουν ενωμένες ή θα αντιμετωπίσουν τα πάντα μόνες στα φώτα της δημοσιότητας.

Θα καταφέρουν να σώσουν την παρέα τους ή το #MomTok θα διαλυθεί για πάντα;