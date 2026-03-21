Disney+: Ο νέος κύκλος της σειράς «Daredevil Born Again» κάνει πρεμιέρα στις 25 Μαρτίου

Η μάχη για την Νέα Υόρκη ξεκινά. Η γνωστή σειρά της Marvel Television «Daredevil: Born Again» επιστρέφει στο Disney+ με νέο κύκλο ο οποίος κάνει πρεμιέρα στις 25 Μαρτίου με 8 νέα και καθηλωτικά επεισόδια.

Ο δήμαρχος Wilson Fisk συνθλίβει τη Νέα Υόρκη κυνηγώντας τον Νο 1 δημόσιο εχθρό, τον τιμωρό του Hell’s Kitchen, γνωστό ως Daredevil. Όμως, φορώντας την κερασφόρα μάσκα του, ο Matt Murdock αντεπιτίθεται κινούμενος μέσα από σκιές με σκοπό να καταλύσει τη διεφθαρμένη αυτοκρατορία του Kingpin και να πάρει πίσω την πατρίδα του. Αντίσταση. Ανατροπή. Αναγέννηση. Τα νέα επεισόδια της σειράς θα είναι διαθέσιμα κάθε Τετάρτη στο Disney+

Η σειρά είναι μια δημιουργία των Dario Scardapane, Chris Ord και Matt Corman. Πρωταγωνιστεί ο Charlie Cox ως Daredevil (Matt Murdock) και ο Vincent D’Onofrio ως Wilson Fisk.

Στη σειρά επιστρέφουν οι Deborah Ann Woll ως Karen Page, Ayelet Zurer ως Vanessa Fisk, Wilson Bethel ως Benjamin Poindexter/Bullseye και Margarita Levieva ως Heather Glenn.

Το companion video podcast της σειράς, «Daredevil: Born Again Επίσημο Podcast», είναι τώρα διαθέσιμο στο Disney+.

Η σειρά podcast 9 επεισοδίων, βάζει τους fans ακόμα πιο βαθιά στον κόσμο του Daredevil, μέσα από συνεντεύξεις, συζητήσεις με το cast και τους συνετελεστές της σειράς. Το podcast, κάνει πρεμιέρα με μια αναδρομή στον 1ο κύκλο της σειράς, με τον Wilson Bethel (Benjamin Poindexter/Bullseye), τον executive producer και showrunner Dario Scardapane, την executive producer Sana Amanat και τον executive producer και επικεφαλής της Marvel Television, Brad Winderbaum.

Τα επόμενα επεισόδια, θα προσφέρουν άνευ προηγουμένου πρόσβαση στο cast και τους συντελεστές, αναλύοντας επεισόδια, τα easter eggs που εμφανίζονται, προσφέροντας μια ματιά πίσω από τις κάμερες στις σκηνές δράσης, τη μουσική, τα κοστούμια και όλα όσα χρειάζονται για τη δημιουργία της σειράς.