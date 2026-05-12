Survivor: Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο Σταύρος Φλώρος μετά τον ακρωτηριασμό του στον Άγιο Δομίνικο

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει ο παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, που τραυματίστηκε σοβαρά ενώ έκανε ψαροντούφεκο, όταν σκάφος, στον Άγιο Δομίνικο, τον χτύπησε με αποτέλεσμα να υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στον δεξί αστράγαλό του.

Ο τραυματισμός του Σταύρου Φλώρου έγινε μπροστά στα μάτια του Μάνου Μαλλιαρού, επίσης παίκτη του Survivor, ο οποίος έπαθε νευρικό κλονισμό από το σοκ και μεταφέρθηκε και αυτός στο νοσοκομείο του Αγίου Δομίνικου. Ο 22χρονος που τραυματίστηκε νοσηλεύεται ακόμη στο νοσοκομείο, με τους γονείς του να δηλώνουν στο newsit.gr πως βρίσκονται σε κατάσταση σοκ και πως ετοιμάζονται να φύγουν για τον Άγιο Δομίνικο ώστε να συμπαρασταθούν στο παιδί τους.

Η μητέρα του διευκρίνισε πως η προπέλα του τουριστικού σκάφους χτύπησε τον Σταύρο ενώ έκανε ψαροντούφεκο, αν και είχε αφήσει σημαδούρα για να κάνει γνωστή την παρουσία του.

«Το παιδί μου το χτύπησε ένα τουριστικό σκάφος. Απ’ ότι έμαθα τα παιδιά ήταν μέσα στα όρια και υπήρχε σημαδούρα. Το σκάφος μπήκε στα δικά τους όρια και αυτό δεν έπρεπε. Το παιδί χτύπησε πολύ», είπε συγκλονισμένη.

«Η κατάσταση του είναι ακόμα κρίσιμη αλλά έχει σταθεροποιηθεί, όμως έχουμε ακόμα πορεία. Το ποδαράκι του, δυστυχώς, από το γόνατο και κάτω έχει ακρωτηριαστεί» πρόσθεσε η μητέρα του τραυματία.

«Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα όμως περιμένουμε και ελπίζουμε. Εμείς ενημερωθήκαμε χθες. Αφού τον χτύπησε το σκάφος προφανώς τον χτύπησε η προπέλα αλλά δεν το γνωρίζουμε ακριβώς. Δεν ρώτησε. Πέρασε ένα βαρύ και δύσκολο χειρουργείο, έχασε πολύ αίμα όμως είχε τις αισθήσεις του. Θα χρειαστούν πολλά χειρουργεία», συνέχισε.

Ο πατέρας του ανέφερε στο newsit.gr: «Το παιδί ήταν για ψαροντούφεκο μαζί με τον Μάνο τον Μαλλιαρό. Είχανε και σημαδούρα. Ήρθε ένα σκαφάκι απ’ αυτό που μεταφέρει άτομα… Το σκάφος χτύπησε τη σημαδούρα και μετά χτύπησε τον γιο μου. Κινδύνεψε η ζωή του γιατί έχασε αρκετό αίμα.

Προσπάθησε να τον σώσει ο οδηγός. Τον βγάλανε με την βάρκα. Είκοσι λεπτά σε μια παραλία, που ’χε ένα ασθενοφόρο ευτυχώς. Και μετά από κει άλλα 20 λεπτά νοσοκομείο, 6 ώρες μέσα στο χειρουργείο. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση και παραμένει πάλι δύσκολη. Ακρωτηριάστηκε κάτω από το γόνατο, το αριστερό και είναι χτυπημένος αρκετά και ο αστράγαλος».