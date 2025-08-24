Δύο ασπρόμαυρες ταινίες που δεν πρέπει να χάσετε – «Διαμάντια» του παγκόσμιου σινεμά στη μικρή οθόνη

Δύο ταινίες – διαμάντια του παγκόσμιου σινεμά έρχονται την τελευταία Δευτέρα του Αυγούστου και την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου, στην ΕΡΤ2.

Πρόκειται για τις κορυφαίες ασπρόμαυρες ταινίες «Η μεγάλη Κάψα» (The Big Heat) και το «SOS Πεντάγωνο καλεί Μόσχα» (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb), που έχουν αφήσει εποχή τόσο για την υποδειγματική σκηνοθεσία όσο και για τις συγκλονιστικές ερμηνείες των πρωταγωνιστών.

«Η μεγάλη κάψα» (The Big Heat)

Υπόθεση: Ο Ντέιβ Μπάνιον είναι ένας έντιμος και σκληροτράχηλος αστυνομικός στα ίχνη μιας μοχθηρής συμμορίας που υποπτεύεται ότι κατέχει την εξουσία στην αστυνομία. Ο Μπάνιον πληροφορείται την αυτοκτονία ενός συναδέλφου του και η ύποπτη σιωπή των συναδέλφων του τον κάνει να πιστεύει ότι βρίσκονται στη μισθοδοσία των γκάγκστερ.

Όταν μια βόμβα που προοριζόταν γι’ αυτόν σκοτώνει αντ’ αυτού τη σύζυγό του, ο Μπάνιον γίνεται μια οργισμένη δύναμη εκδίκησης και δικαιοσύνης, με τη βοήθεια στην πορεία της ερωμένης φίλης ενός αρχιγκάγκστερ, της Ντέμπι. Καθώς ο Μπάνιον και η Ντέμπι πέφτουν όλο και πιο βαθιά στην ύπουλη και βάναυση παγίδα του συνδικάτου του εγκλήματος, πρέπει να χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο (ακόμα και φόνο) για να φτάσουν στην αλήθεια.

Η ταινία βασίζεται σε ένα μυθιστόρημα του Γουίλιαμ ΜακΓκίβερν που δημοσιεύτηκε στη «Saturday Evening Post» σε συνέχειες και κυκλοφόρησε σε ολοκληρωμένη έκδοση το 1953.

Το 2011 η ταινία χαρακτηρίστηκε από τη Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου ως «πολιτιστικά, αισθητικά και ιστορικά σημαντική» και επιλέχθηκε να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Αστυνομικό φιλμ νουάρ, παραγωγής ΗΠΑ 1953

Σκηνοθεσία: Φριτς Λανγκ

Σενάριο: Σίντνεϊ Μπόεμ, Γουίλιαμ ΜακΓκίβερν (μυθιστόρημα)

Παίζουν: Γκλεν Φορντ, Γκλόρια Γκράχαμ, Τζόσελιν Μπράντο, Λι Μάρβιν, Αλεξάντερ Σκούρμπρι, Ρόμπερτ Μπάρτον, Πίτερ Γουίτνι, Τζάνετ Νόλαν, Γουίλις Μπούσι, Άνταμ Γουίλιαμς, Ντόροθι Γκριν, Χάουαρντ Γουέντελ

Διάρκεια: 86′.

Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025, στις 21:00 στην ΕΡΤ2.

«S.O.S Πεντάγωνο καλεί Μόσχα» (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb)

Υπόθεση: Ένας μανιώδης αντικομμουνιστής στρατηγός, ο Τζακ Ρίπερ, διοικητής μιας αμερικανικής αεροπορικής βάσης, αποφασίζει ότι ο πόλεμος είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση και δεν μπορεί να μένει στα χέρια των πολιτικών.

Έτσι, εκμεταλλευόμενος ένα απόρρητο σχέδιο επίθεσης με πυρηνικά όπλα εναντίον της Ρωσίας, για το οποίο δεν απαιτείται η έγκριση του Προέδρου των ΗΠΑ, στέλνει βομβαρδιστικά Β52 της δικαιοδοσίας του, να βομβαρδίσουν με πυρηνικούς πυραύλους συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους της Σοβιετικής Ένωσης.

Οι υπεύθυνοι της αμερικανικής κυβέρνησης, πληροφορούμενοι το γεγονός, καλούν έκτακτο πολεμικό συμβούλιο και προσπαθούν να επικοινωνήσουν με τη Σοβιετική Ένωση, ώστε να αποτραπεί ο επικείμενος πυρηνικός πόλεμος.

Θα καταφέρουν να αποτρέψουν μια ολοκληρωτική καταστροφή;

Η αξεπέραστη – και επίκαιρη σε κάθε εποχή – υποψήφια για 4 Όσκαρ μαύρη κωμωδία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ για τον Ψυχρό Πόλεμο και τον σουρεαλισμό στην πολιτική με την ερμηνεία – ντελίριο του Πίτερ Σέλερς.

Πολιτική σάτιρα, συμπαραγωγής Ηνωμένου Βασιλείου-ΗΠΑ 1964

Σκηνοθεσία: Στάνλεϊ Κιούμπρικ

Σενάριο: Στάνλεϊ Κούμπρικ, Τέρι Σάουθερν, Πίτερ Τζορτζ

Πρωταγωνιστούν: Πίτερ Σέλερς, Τζορτζ Σι Σκοτ, Στέρλινγκ Χέιντεν, Τζέιμς Ερλ Τζόουνς, Πίτερ Μπουλ, Σλιμ Πίκενς, Τρέισι Ριντ

Διάρκεια: 91′.

Τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, στις 21:00 στην ΕΡΤ2.