Δύο μαύρα πουκάμισα – επόμενα επεισόδια: Η Ρίτα απειλεί τον Μιχάλη με καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση

Νέες εξελίξεις έρχονται στα επόμενα επεισόδια της νέας σειράς του MEGA, Δύο μαύρα πουκάμισα, που θα προβληθούν την Τρίτη και την Τετάρτη (29.09.2026 – 30.09.2026) στις 22:00.

Ο Λευτέρης παθαίνει έμφραγμα και οι γιοι του, Σήφης και Φίλιππος, λυγίζουν μπροστά στον φόβο της απώλειας ενώ ο Νικήτας κάνει πρόταση γάμου στην Ελπίδα και εκείνη δέχεται συγκινημένη. Πάμε να δούμε όλα όσα θα γίνουν στα επόμενα επεισόδια της νέας σειράς του MEGA, Δύο μαύρα πουκάμισα.

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Δύο μαύρα πουκάμισα – Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 7ο: Η αγωνία κορυφώνεται, όταν ο Λευτέρης παθαίνει έμφραγμα και οι γιοι του, Σήφης και Φίλιππος, λυγίζουν μπροστά στον φόβο της απώλειας, ενώ ο Μανούσος στέκεται στο πλευρό τους. Την ίδια ώρα, ο Νικήτας κάνει πρόταση γάμου στην Ελπίδα και εκείνη δέχεται συγκινημένη. Όμως η Σοφία θα συνεχίσει τις μηχανορραφίες, μέχρι να καταφέρει να τους χωρίσει. Στην Αθήνα, η κατάσταση του Μιχάλη περιπλέκεται επικίνδυνα, καθώς η Ρίτα τον απειλεί με καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση. Και ενώ η Μαρκέλλα προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις από τον Μανούσο, είναι φανερό ότι δεν μένει ασυγκίνητη απ’ αυτόν, κάτι βαθύτερο όμως τη φρενάρει και δεν την αφήνει να αφεθεί.

Δύο μαύρα πουκάμισα – Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

Επεισόδιο 8ο: Η ένταση ανάμεσα στη Μαρκέλλα και τον Μανούσο κορυφώνεται, καθώς εκείνη αρνείται να παραδεχτεί όσα νιώθει, ενώ η ζήλια και η ταραχή της την προδίδουν διαρκώς. Την ίδια ώρα, ο Λευτέρης ξεπερνά τον κίνδυνο κι η οικογένειά του ανακουφίζεται, ενώ μια παλιά, ανεκπλήρωτη ιστορία επιστρέφει ξανά μπροστά του και τον αναστατώνει.

Ο Νικήτας και η Ελπίδα γιορτάζουν τον αρραβώνα τους, όμως η Σοφία κινείται ύπουλα εναντίον της νύφης της. Παράλληλα, η Ρίτα εκβιάζει τον Μιχάλη ζητώντας χρήματα, για να μην αποκαλύψει στη Μαρκέλλα όσα συνέβησαν μεταξύ τους. Και ενώ τα μυστικά απειλούν να βγουν στο φως, ένα παθιασμένο φιλί ανατρέπει τα πάντα, μπροστά στα μάτια του Σήφη.

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Συντελεστές

Με τους Βασίλη Μπισμπίκη, Αντώνη Μυριαγκό, Μαριάννα Κιμούλη

Πρωταγωνιστούν επίσης: Νίκος Βερλέκης, Ελένη Γερασιμίδου, Μαρία – Νεφέλη Δούκα, Δημήτρης Καπετανάκος, Βαλέρια Κουρούπη, Δημήτρης Λιακόπουλος, Μιχάλης Μητρούσης, Δανάη Μιχαλάκη, Φωτεινή Ντεμίρη, Τάκης Σακελλαρίου, Μαρθίλια Σβάρνα, Αιμιλιανός Σταματάκης, Μαρίνα Ψάλτη και ο Θάνος Καληώρας

Στον ρόλο του Παυλή ο Μιχάλης Αεράκης

Μαζί τους οι ηθοποιοί: Αλέξανδρος Μυλωνάς, Φίλιππος Σοφιανός, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Γεωργία Κουβαράκη, Γιώργος Νούσης, Μανώλης Γεραπετρίτης, Αργύρης Γκαγκάνης, Γεράσιμος Σοφιανός, Στέλλα Ψαρουδάκη, Άρης Αντωνόπουλος, Φάνης Παυλόπουλος, Νατάσα Παπαδάκη, Νάσια Σπανού, Γιάννης Ίτσιος, Μαρία Ζαχαρή, Νίκος Πολοζιάνης, Σοφία Αγγελικοπούλου, Δημήτρης Χατζημιχαηλίδης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Κορίνα Σακελλαροπούλου, Αργύρης Αποστόλου, Ναταλία Θανάσα, Δημήτρης Τοπαλίδης, Κώστας Ταταράκης, Παναγιώτης Λέκκας κ.α.

Συμμετέχει η μικρή Ναυσικά Κόκοτα

Σενάριο: Εμμανουέλα Αλεξίου

Σκηνοθεσία: Μάριος Καραμάνης, Κώστας Κιμούλης

Η νέα μεγάλη παραγωγή του MEGA, «Δύο μαύρα πουκάμισα», είναι βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο του Μένιου Σακελλαρόπουλου, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Ψυχογιός».

Παραγωγός: Πάνος Παπαχατζής

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA 2026 – 2027